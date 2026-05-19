ETV Bharat / state

धनबाद में 500 मीटर की दूरी पर दो उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण! ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने दर्ज कराई आपत्ति

धनबाद: जिले के पुटकी अंचल स्थित अरलगड़िया पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सरकारी जमीन की जगह बीसीसीएल की जमीन पर निर्माण कराने के आरोप के बीच गांव दो गुटों में बंट गया है. इस बीच जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह के उस बयान ने नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने जरूरत पड़ने पर दोनों जगह अस्पताल भवन बनाने की बात कही थी.

बीसीसीएल की जमीन पर निर्माण का आरोप

दरअसल अरलगड़िया पंचायत भवन के पास उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाना है लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि भवन का निर्माण निर्धारित सरकारी जमीन पर न होकर बीसीसीएल की जमीन पर कराया जा रहा है, इसे लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का विरोध किया.

अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने दर्ज कराई आपत्ति

सूचना मिलने पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, जूनियर इंजीनियर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सरकारी जमीन पर ही होना चाहिए.

दो अलग अलग गुटों में बंटे ग्रामीण