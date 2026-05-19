धनबाद में 500 मीटर की दूरी पर दो उप स्वास्थ्य केंद्रों का निर्माण! ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने दर्ज कराई आपत्ति
धनबाद में सरकारी जमीन के बदले बीसीसीएल की जमीन पर उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण पर ग्रामीणों ने आपत्ति दर्ज कराई है.
Published : May 19, 2026 at 2:59 PM IST
धनबाद: जिले के पुटकी अंचल स्थित अरलगड़िया पंचायत में उप स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण को लेकर विवाद गहराता जा रहा है. सरकारी जमीन की जगह बीसीसीएल की जमीन पर निर्माण कराने के आरोप के बीच गांव दो गुटों में बंट गया है. इस बीच जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह के उस बयान ने नई बहस छेड़ दी है, जिसमें उन्होंने जरूरत पड़ने पर दोनों जगह अस्पताल भवन बनाने की बात कही थी.
बीसीसीएल की जमीन पर निर्माण का आरोप
दरअसल अरलगड़िया पंचायत भवन के पास उप स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण किया जाना है लेकिन स्थानीय ग्रामीणों का आरोप है कि भवन का निर्माण निर्धारित सरकारी जमीन पर न होकर बीसीसीएल की जमीन पर कराया जा रहा है, इसे लेकर सोमवार को ग्रामीणों ने निर्माण कार्य का विरोध किया.
अधिकारियों के सामने ग्रामीणों ने दर्ज कराई आपत्ति
सूचना मिलने पर जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह, जूनियर इंजीनियर और अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों ने अधिकारियों के समक्ष अपनी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि स्वास्थ्य केंद्र का निर्माण सरकारी जमीन पर ही होना चाहिए.
दो अलग अलग गुटों में बंटे ग्रामीण
इस मुद्दे पर गांव के लोग दो गुटों में बंटे गए हैं. एक गुट वर्तमान निर्माण स्थल के पक्ष में है जबकि दूसरा गुट सरकारी जमीन पर ही निर्माण कराने की मांग पर अड़ा है. मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने जांच कराने की बात कही है. उन्होंने यह भी कहा कि यदि आवश्यक हुआ तो दोनों स्थानों पर अस्पताल भवन का निर्माण कराया जा सकता है.
जांच रिपोर्ट के बाद लिया जाएगा अंतिम निर्णय
हालांकि दोनों संभावित स्थलों के बीच दूरी महज 500 मीटर है. ऐसे में इतने कम अंतराल पर दो स्वास्थ्य केंद्रों के निर्माण की संभावना को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं. फिलहाल प्रशासन जांच रिपोर्ट के बाद अंतिम निर्णय लेने की बात कह रहा है.
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