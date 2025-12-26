ETV Bharat / state

सड़क निर्माण गुणवत्ता पर ग्रामीणों ने उठाए सवाल, ठेकेदार ने विधायक का नाम लेकर धमकाया, विधायक ने ग्रामीणों से मांगी माफी

बाड़मेर: जिले के शिव विधानसभा क्षेत्र में चल रहे सड़क निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की गुणवत्ता को लेकर सवाल उठाया, तो ठेकेदार भड़क गया. इसके वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है. ठेकेदार ने खुद को विधायक रविन्द्रसिंह भाटी का भाई बताते हुए ग्रामीणों को धमकाया. इधर मामला संज्ञान में आने पर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने ऑडियो जारी कर गांव वालों से व्यक्तिगत रूप से माफी मांगी है. हालांकि ठेकेदार ओर भाटी के बीच कोई रिश्ता नहीं है.

'विधायक का नाम ले दी धमकी': जिले के शिव क्षेत्र के देवका से मते का तला इलाके में चल रहे सड़क निर्माण के कार्य में गुणवत्ता नहीं होने और घटिया सामग्री उपयोग करने का स्थानीय ग्रामीणों ने विरोध किया, तो ठेकेदार ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं उसने शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी का नाम लेकर अपशब्द बोलने और देख लेने की धमकी तक ग्रामीणों को दे डाली. यह घटना 20 दिसंबर की बताई जा रही है. इसका वीडियो पिछले कुछ घंटे से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

रविंद्र भाटी ने मांगी माफी: इधर मामला संज्ञान में आने के बाद शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने एक ऑडियो संदेश जारी कर इस मामले में ग्रामीणों से माफी मांगी. भाटी ने कहा कि इस मामले में उनका नाम क्यों लिया जा रहा है? इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है. उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने अपना वोट देकर यहां तक पहुंचाया है. भाटी ने ग्रामीणों से माफी मांगते हुए कहा कि यदि सार्वजनिक उपयोग के लिए सड़क बन रही है और उसमें घटिया सामग्री का उपयोग लिया जा रहा है, तो ग्रामीणों का आवाज उठाने का अधिकार है. इस मामले में वे ग्रामीणों के साथ हैं. इस मामले को लेकर गूंगा गांव में ग्रामीण एकजुट हुए और अपना विरोध दर्ज कराया.