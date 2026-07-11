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पानीपत-हिसार हाईवे बदहाल, गोद लिए गांव के सामने टूटी सड़कें, ग्रामीण बोले- "क्या यही है विकास?"

मंत्री कृष्ण लाल पंवार के गोद लिए गांव की सड़कें ( ETV Bharat )

पानीपत: हरियाणा सरकार में पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला पानीपत-हिसार हाईवे बदहाल स्थिति में है. करीब 14 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, टूटी सड़क और गंदगी के ढेर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क की हालत खराब है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया. सड़क की बदहाली को लेकर लोगों ने सरकार और प्रशासन के विकास दावों पर सवाल उठाए हैं. गोद लिए गांव के सामने ही बदहाल सड़क: दरअसल, यह सड़क मंत्री कृष्ण लाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र की ओर जाती है और उनके द्वारा गोद लिए गए गांव सोदापुर के सामने से भी गुजरती है. ग्रामीणों का कहना है कि जब मंत्री के गोद लिए गांव के सामने ही सड़क की यह हालत है तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाली विकास कार्यों की वास्तविक तस्वीर सामने ला रही है. पानीपत-हिसार हाईवे बदहाल (ETV Bharat) शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों पर भी खतरा: इस मार्ग पर दो बड़े शिक्षण संस्थान स्थित हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी बसों, ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करते हैं. सड़क पर बने गहरे गड्ढों और टूटी सतह के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस गंभीर समस्या को लेकर पर्याप्त संवेदनशील नजर नहीं आ रहे हैं. "15 दिन पहले सड़क काटी, आज तक रोड़े नहीं डाले": ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क किनारे खुदाई कर दी गई, लेकिन उसके बाद अधूरा काम छोड़ दिया गया. एक ग्रामीण ने कहा कि, "15 दिन पहले सड़क काटी गई थी. अधिकारियों ने उसी दिन रोड़े डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं भरी गई. इससे दुकानों तक ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो गया है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. थर्मल के पास एक डंपर पलट चुका है और सड़क किनारे बनी गहरी खाई हादसों को न्योता दे रही है."