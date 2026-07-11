पानीपत-हिसार हाईवे बदहाल, गोद लिए गांव के सामने टूटी सड़कें, ग्रामीण बोले- "क्या यही है विकास?"
मंत्री कृष्ण लाल पंवार के गोद लिए गांव के सामने बदहाल सड़क को लेकर लोग परेशान हैं. ग्रामिणों ने आंदोलन की चेतावनी दी है.
Published : July 11, 2026 at 3:08 PM IST
पानीपत: हरियाणा सरकार में पंचायत एवं विकास मंत्री कृष्ण लाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र को जोड़ने वाला पानीपत-हिसार हाईवे बदहाल स्थिति में है. करीब 14 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर जगह-जगह गहरे गड्ढे, टूटी सड़क और गंदगी के ढेर लोगों के लिए बड़ी परेशानी बने हुए हैं. ग्रामीणों का आरोप है कि वर्षों से सड़क की हालत खराब है, लेकिन अब तक इसका स्थायी समाधान नहीं किया गया. सड़क की बदहाली को लेकर लोगों ने सरकार और प्रशासन के विकास दावों पर सवाल उठाए हैं.
गोद लिए गांव के सामने ही बदहाल सड़क: दरअसल, यह सड़क मंत्री कृष्ण लाल पंवार के विधानसभा क्षेत्र की ओर जाती है और उनके द्वारा गोद लिए गए गांव सोदापुर के सामने से भी गुजरती है. ग्रामीणों का कहना है कि जब मंत्री के गोद लिए गांव के सामने ही सड़क की यह हालत है तो अन्य क्षेत्रों की स्थिति का सहज अंदाजा लगाया जा सकता है. लोगों का कहना है कि सड़क की बदहाली विकास कार्यों की वास्तविक तस्वीर सामने ला रही है.
शिक्षण संस्थानों के विद्यार्थियों पर भी खतरा: इस मार्ग पर दो बड़े शिक्षण संस्थान स्थित हैं, जहां प्रतिदिन बड़ी संख्या में विद्यार्थी बसों, ऑटो और ई-रिक्शा से सफर करते हैं. सड़क पर बने गहरे गड्ढों और टूटी सतह के कारण हर समय दुर्घटना का खतरा बना रहता है. स्थानीय लोगों का कहना है कि संबंधित विभाग और प्रशासन इस गंभीर समस्या को लेकर पर्याप्त संवेदनशील नजर नहीं आ रहे हैं.
"15 दिन पहले सड़क काटी, आज तक रोड़े नहीं डाले": ग्रामीणों का कहना है कि निर्माण कार्य के दौरान सड़क किनारे खुदाई कर दी गई, लेकिन उसके बाद अधूरा काम छोड़ दिया गया. एक ग्रामीण ने कहा कि, "15 दिन पहले सड़क काटी गई थी. अधिकारियों ने उसी दिन रोड़े डालने का आश्वासन दिया था, लेकिन आज तक सड़क नहीं भरी गई. इससे दुकानों तक ग्राहकों का पहुंचना मुश्किल हो गया है और व्यापार भी प्रभावित हो रहा है. थर्मल के पास एक डंपर पलट चुका है और सड़क किनारे बनी गहरी खाई हादसों को न्योता दे रही है."
"रोजाना पांच से सात लोग घायल हो रहे": ग्रामीणों के अनुसार सड़क की खराब स्थिति के कारण लगभग हर दिन लोग हादसों का शिकार हो रहे हैं. एक अन्य ग्रामीण ने कहा कि, "सड़क इतनी खराब है कि रोजाना पांच से सात लोग गिरकर घायल हो जाते हैं. पांच से सात हजार आबादी वाले गांव में आज तक बस स्टैंड और सार्वजनिक शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाएं भी नहीं हैं. सबसे ज्यादा परेशानी महिलाओं को उठानी पड़ती है."
"निर्माण कार्य की रफ्तार बढ़ाई जाए": ग्रामीण सुनील कुमार ने सड़क निर्माण कार्य में तेजी लाने की मांग करते हुए कहा कि, "सड़क निर्माण शुरू तो हुआ है, लेकिन इसकी गति बेहद धीमी है. जगह-जगह गड्ढों में पानी भरा हुआ है, जिससे लोगों को भारी परेशानी हो रही है. सरकार और प्रशासन को निर्माण कार्य जल्द पूरा कराना चाहिए."
दुकानदारों की ग्राहकी प्रभावित: वहीं, स्थानीय दुकानदारों का कहना है कि सड़क पर कीचड़ और पानी जमा रहने से ग्राहक दुकानों तक नहीं पहुंच पा रहे हैं. एक दुकानदार ने कहा कि, "मौजूदा हालात में दुर्घटना होने की आशंका हमेशा बनी रहती है. सड़क खराब होने से ग्राहकों की संख्या भी कम हो गई है, जिससे कारोबार प्रभावित हो रहा है."
"यही गोद लेने का परिणाम है?": गांव के एक बुजुर्ग ग्रामीण ने नाराजगी जताते हुए कहा कि, "सड़क इतनी खराब हो चुकी है कि कई लोग चोटिल हो चुके हैं और ई-रिक्शा तक पलट रहे हैं. पिछले चुनाव में गांव ने भाजपा को भरपूर समर्थन दिया था, लेकिन अब लोग खुद को उपेक्षित महसूस कर रहे हैं. अगर गोद लिए गांव का यही हाल है तो विकास के दावों पर सवाल उठना स्वाभाविक है."
ग्रामीणों की मांग: ग्रामीणों ने सरकार और लोक निर्माण विभाग से पानीपत-हिसार हाईवे के निर्माण कार्य को प्राथमिकता के आधार पर जल्द पूरा कराने की मांग की है. उनका कहना है कि सड़क की बदहाली से स्थानीय लोगों, व्यापारियों, स्कूली बच्चों और रोजाना सफर करने वाले हजारों यात्रियों की सुरक्षा खतरे में है. लोगों ने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो वे आंदोलन का रास्ता अपनाने पर मजबूर होंगे.
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