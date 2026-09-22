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स्कूल पहुंचने को बच्चों को काटना पड़ रहा 14 किमी का चक्कर, जनसुनवाई के बाहर धरने पर बैठे गांव के लोग

रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे गांव के लोग ( ETV Bharat )