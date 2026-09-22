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स्कूल पहुंचने को बच्चों को काटना पड़ रहा 14 किमी का चक्कर, जनसुनवाई के बाहर धरने पर बैठे गांव के लोग

रतलाम के गंगाखेड़ी गांव का मामला, 5 साल बीतने के बावजूद नहीं बनी गंगाखेडी से नगरा को जोड़ने वाली 2 किमी कच्ची सड़क. दिव्यराज सिंह की रिपोर्ट.

Ratlam villagers protested
रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे गांव के लोग (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 22, 2026 at 4:40 PM IST

3 Min Read
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रतलाम: रतलाम के गंगाखेड़ी गांव के लोग स्वास्थ्य केंद्र और छात्र स्कूल तक जाने की सड़क नहीं बनने से परेशान हैं. जनसुनवाई में लगातार आवेदन देने के बावजूद जब सुनवाई नहीं हुई तो गांव के लोग और छात्र कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए.

ग्रामीणों की शिकायत है कि 5 सालों से गंगाखेडी से नगरा को जोड़ने वाली 2 किमी की कच्ची सड़क अब तक नहीं बनी है. जबकि बारिश के सीजन में गांव के लोगों को स्वास्थ्य केंद्र में उपचार और बच्चों को स्कूल जाने के लिए 14 किलोमीटर का चक्कर लगाकर जाना पड़ता है. कीचड़ से भरे इस कच्चे रास्ते का सर्वे होने के बाद भी अब तक इसका निर्माण नहीं हो सका है जबकि इसको लेकर ग्रामीण कई बार जनसुनवाई से लेकर विधायक के पास गुहार लगा चुके हैं.

जनसुनवाई के बाहर धरने पर बैठे गांव के लोग (ETV Bharat)

गंगाखेडी और नगरा के बीच है 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क

दरअसल गंगाखेडी गांव में पहली से आठवीं कक्षा तक ही स्कूल है. यहां के बच्चों को हाईस्कूल की पढ़ाई के लिए नगरा स्थित शासकीय स्कूल जाना होता है. वहीं, गंगाखेड सिरूखेड़ी गांव का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी नगरा में स्थित है. लेकिन गंगाखेडी और नगरा के बीच 2 किलोमीटर की कच्ची सड़क बनाने के लिए ग्रामीणों को प्रशासन और नेताओं द्वारा आश्वासन तो दिया गया लेकिन अब तक इसका समाधान नहीं मिल सका है.

Ratlam villagers protested
गांव में कीचड़ से युक्त रास्ता (ETV Bharat)

खराब रास्ते की वजह से बच्चे 14 किमी का चक्कर लगाकर स्कूल जाने को मजबूर

स्कूली छात्र जयदीप ने बताया कि वह दसवीं कक्षा में पढ़ता है. उसके गांव के 40 से 50 बच्चे प्रतिदिन नगरा पढ़ने जाते हैं, लेकिन बारिश के मौसम में 2 किलोमीटर का यह मार्ग पैदल चलने लायक भी नहीं रहता है. इस वजह से बच्चों को 14 किलोमीटर का लंबा चक्कर लगाकर स्कूल जाना पड़ता है. जिसकी वजह से कई बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया है.

Ratlam villagers protested
गांव में नहीं बनी है पक्की सड़क (ETV Bharat)

स्थानीय जनप्रतिनिधि प्रद्युम्न सिंह ने बताया "गांव के लोगों को शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों ही बुनियादी जरूरतों के लिए परेशान होना पड़ रहा है. हम पिछले 5 सालों से लगातार आवेदन और ज्ञापन देते आ रहे हैं लेकिन प्रशासन से सिर्फ आश्वासन मिलता है." ग्रामीणों से चर्चा करने पहुंचे डिप्टी कलेक्टर संजय शर्मा ने बताया "ग्रामीणों की समस्या के बारे में पीएमजीएसवाई के अधिकारियों से चर्चा की है. सड़क निर्माण में आ रही समस्या की जानकारी लेकर जल्दी ही सड़क का निर्माण करवाए जाने के निर्देश दिए गए हैं."

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रतलाम कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे गांव के लोग (ETV Bharat)

डिप्टी कलेक्टर के आश्वासन के बाद ज्ञापन देने को राजी हुए धरने पर बैठे ग्रामीण

बहरहाल कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठे ग्रामीणों ने जनसुनवाई की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए हैं. ग्रामीणों का कहना है कि हर बार आवेदन और ज्ञापन देने के बाद उसका कोई निराकरण नहीं होता है और ना ही उन्हें इस बारे में कोई जवाब मिलता है. जिसकी वजह से वह धरने पर बैठने और आंदोलन करने को मजबूर हैं. डिप्टी कलेक्टर से चर्चा और आश्वासन के बाद धरने पर बैठे ग्रामीण ज्ञापन देने को राजी हुए है.

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