प्रदूषण से परेशान गिरिडीहवासी, स्पंज प्लांट का खुलेआम विरोध, जनसुनवाई में जमकर नारेबाजी

गिरिडीह: जिले का औद्योगिक इलाका प्रदूषण के कारण पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो चुका है. प्रदूषण का कुप्रभाव ऐसा पड़ा है कि जमीनें बंजर हो गई, कई बच्चे दिव्यांग पैदा हुए, कइयों को बीमारी हो गई तो कई की जान चली गई. ऐसे में प्रदूषण पर रोक लगाने की मांग लगातार उठती रही है. इस क्षेत्र में रहने वाले हजारों लोग प्रदूषण से पूरी तरह से निजात चाहते हैं. यही कारण है कि आए दिन धरना-प्रदर्शन होता रहता है. यहां के लोग अब क्षेत्र में बड़ी परियोजना को लगने देना नहीं चाहते.

लोग कहते हैं कि जान बचेगी तो बहुत काम मिलेगा. इसी प्रदूषण के कारण फिर से लोगों ने सदर प्रखंड के चतरो में स्थित प्लांट के प्रस्तावित विस्तारीकरण परियोजना का खुले आम विरोध कर दिया. यहां इस परियोजना के लिए एक साल बाद फिर से जनसुनवाई हुई लेकिन इस सुनवाई में लोगों ने खुलकर अपने गुस्से का इजहार कर दिया. झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद की तरफ से सदर प्रखंड के मंझलाडीह में आयोजित पर्यावरणीय लोक सुनवाई में पहुंचे ग्रामीण काफी गुस्से में दिखे.

सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत विस्पुते की मौजूदगी में लोग हाथ में तख्ती लेकर पहुंचे थे. तख्ती के साथ पहुंचे लोग बस एक ही बात कह रहे थे परियोजना का विस्तारीकरण किया गया तो लोग तिल-तिल कर मरेंगे. जीना दूभर हो जाएगा.

चेयरमैन के भाषण का खुलकर विरोध

इस कार्यक्रम के दौरान कंपनी के चेयरमैन गुणवंत सिंह मोंगिया ने जब लोगों को सम्बोधित करना शुरू किया और विस्तार से बात रखनी चाही तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया. हालांकि इन सबों के बीच गुणवंत सिंह मोंगिया ने कहा 'यूनिट के एक भी प्लांट से प्रदूषण नहीं फैलता है और इस प्लांट से हल्का सा भी प्रदूषण फैला तो उसी दिन प्लांट को बंद कर देंगे'. परन्तु लोगों ने इनकी एक नहीं सुनी.

क्या बोले ग्रामीण

यहां ग्रामीणों ने अपना पूरा दुख बताया. बताया कि प्रदूषण से जीना तो दूभर हो ही गया है लोगों को पीने का पानी भी नहीं मिल रहा है. कई फैक्ट्री के मालिकों ने हजार-हजार फीट बोरिंग करवा लिया है जिससे गांव-गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है. कई चापानल से पानी नहीं मिल रहा है. फसल होता नहीं, क्या मनुष्य, क्या मवेशी सभी बीमार हो रहे हैं. यहां ग्रामीण संतोष कुमार मल्लाह ने कहा कि स्पंज प्लांट से सिर्फ प्रदूषण होगा सबसे ज्यादा जल प्रदूषण होगा. ऐसे में प्लांट लगना ही नहीं चाहिए.