बजरी लीज के खिलाफ बाजार बंद रख ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, समझाइश के बाद शांत हुआ मामला

भीलवाड़ा: जिले के फूलियाकला उपखंड क्षेत्र में सोमवार को बजरी खनन को लेकर उपजा विवाद बुधवार को तीसरे दिन भी शांत नहीं हुआ. बजरी लीजधारक के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता गया. लीजधारक द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और पुलिस द्वारा युवकों की शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को फूलियाकलां कस्बा बंद रखा. इस दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ सैकड़ों ग्रामीण फूलियाकलां थाने पहुंचे और करीब पांच घंटे तक थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ.

पूर्व में भी दिया था ज्ञापन: ग्रामीण गिरफ्तार युवकों को तुरंत रिहा करने की मांग पर अड़े रहे. दूसरी ओर बजरी लीजधारक कंपनी के कर्मचारियों ने उनके कार्यस्थल पर तोड़फोड़ के आरोप में करीब 30 लोगों के खिलाफ फूलियाकलां थाने में नामजद व 40-50 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें से मंगलवार देर रात पुलिस ने 2 युवकों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया. ग्रामीणों का आरोप है कि लीजधारक नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से खनन कर रहा है. इसे लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में तहसीलदार रामदेव धाकड़ को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कारवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ता गया. सोमवार को ग्रामीणों ने खारी नदी में उतरकर प्रदर्शन किया और खनन कार्य रुकवा दिया. एसडीएम के मौके पर पहुंचने और आश्वासन देने के बाद धरना स्थगित किया गया था.

