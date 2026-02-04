बजरी लीज के खिलाफ बाजार बंद रख ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, समझाइश के बाद शांत हुआ मामला
ग्रामीणों ने बजरी लीजधारक कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ महिलाओं से छेड़छाड़ करने के मामले की रिपोर्ट दी.
Published : February 4, 2026 at 8:00 PM IST
भीलवाड़ा: जिले के फूलियाकला उपखंड क्षेत्र में सोमवार को बजरी खनन को लेकर उपजा विवाद बुधवार को तीसरे दिन भी शांत नहीं हुआ. बजरी लीजधारक के खिलाफ कारवाई की मांग को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता गया. लीजधारक द्वारा ग्रामीणों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने और पुलिस द्वारा युवकों की शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीणों ने बुधवार को फूलियाकलां कस्बा बंद रखा. इस दौरान ढोल-नगाड़ों के साथ सैकड़ों ग्रामीण फूलियाकलां थाने पहुंचे और करीब पांच घंटे तक थाने के बाहर धरना-प्रदर्शन किया. इस दौरान पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की समझाइश के बाद मामला शांत हुआ.
पूर्व में भी दिया था ज्ञापन: ग्रामीण गिरफ्तार युवकों को तुरंत रिहा करने की मांग पर अड़े रहे. दूसरी ओर बजरी लीजधारक कंपनी के कर्मचारियों ने उनके कार्यस्थल पर तोड़फोड़ के आरोप में करीब 30 लोगों के खिलाफ फूलियाकलां थाने में नामजद व 40-50 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. जिसमें से मंगलवार देर रात पुलिस ने 2 युवकों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया. ग्रामीणों का आरोप है कि लीजधारक नियमों को ताक पर रखकर अवैध तरीके से खनन कर रहा है. इसे लेकर ग्रामीणों ने पूर्व में तहसीलदार रामदेव धाकड़ को ज्ञापन सौंपा था, लेकिन कारवाई नहीं होने से आक्रोश बढ़ता गया. सोमवार को ग्रामीणों ने खारी नदी में उतरकर प्रदर्शन किया और खनन कार्य रुकवा दिया. एसडीएम के मौके पर पहुंचने और आश्वासन देने के बाद धरना स्थगित किया गया था.
युवकों की गिरफ्तारी से नाराज ग्रामीण: इसके बावजूद मंगलवार को सैकड़ों ग्रामीण अपनी मांगों को लेकर उपखंड कार्यालय पहुंचे. यहां प्रशासन के मामले की जांच कमिटी की ओर से करवाने का आश्वासन दिया गया. बावजूद इसके मंगलवार शाम लीजधारक कंपनी के कर्मचारियों द्वारा नामजद मुकदमा दर्ज कराए जाने और युवकों की गिरफ्तारी से ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. इसी के विरोध में बुधवार को ग्रामीण थाने पहुंचे. इस दौरान तहसीलदार रामदेव धाकड़, पुलिस उपाधीक्षक ओमप्रकाश विश्नोई, शाहपुरा सीआई सुरेशचंद्र तथा पंडेर थानाधिकारी कमलेश मौजूद रहे. हालात को देखते हुए पुलिस ने एहतियातन शाहपुरा, जहाजपुर, पंडेर, कोटड़ी और गुलाबपुरा थानों से अतिरिक्त जाप्ता बुलाया.
समझाइश कर मामला शांत करवाया: इधर ग्रामीणों ने बजरी लीजधारक कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ नदी किनारे खेतों में महिलाओं के साथ छेड़छाड़ करने के मामले की रिपोर्ट दी. शाहपुरा के एएसपी राजेश आर्य ने कहा कि बजरी लीज धारक के ऑफिस में ग्रामीणों ने तोड़फोड़ के आरोप में दो युवकों को शांतिभंग में गिरफ्तार किया था. बुधवार को ग्रामीणों ने थाने पर प्रदर्शन किया. सूचना मिलते ही हम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर मामला शांत किया.