धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध, पुलिस और ग्रामीणों के बीच नोंकझोंक

धनबाद के भागाबांध में निर्माण हो रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का ग्रामीणों ने विरोध किया. ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनकी है.

sewage treatment plant
विरोध करते ग्रामीण (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 17, 2026 at 10:49 PM IST

धनबाद: जिले के भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत पेटिया बस्ती में नगर निगम द्वारा हो रहे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने विरोध किया. सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण महिलाओं और पुरुषों ने निर्माण कार्य का विरोध किया. इस दौरान ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए. जिसके बाद बड़ी संख्या में पुलिस बल बुलाना पड़ा. इस दौरान पुलिस के साथ ग्रामीणों की नोंकझोंक भी हुई.

ग्रामीणों का कहना है कि प्रशासन के द्वारा जबरन सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जा रहा है. जिसकी कोई भी जानकारी नहीं दी गई है. महिलाओं ने आरोप लगाया कि पुलिस ने आतंकियों की तरह रात में आकर घरों का दरवाजा खटखटाया. कई लोगों को पुलिस उठाकर अपने साथ ले गई. ग्रामीणों ने कहा कि अगर जबरन यहां प्लांट लगाई जाती है तो उसकी पाइपलाइन हम अपनी जमीन से पार नहीं होने देंगे.

सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का विरोध (Etv Bharat)

वहीं मौके पर मौजूद सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने कहा कि यह जमीन झमाडा द्वारा पूर्व में ही अधिग्रहित की गई है. यहां सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) निर्माण कार्य चल रहा है. आज कुछ ग्रामीण यहां पहुंचे. ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन उनकी है. उन्हें कन्फ्यूजन है. उन्हें समझाने की कोशिश की जा रही है. ग्रामीणों द्वारा सरकारी कार्य में बाधा डालने की कोशिश की गई है.

संपादक की पसंद

