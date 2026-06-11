रिम्स-2 निर्माण के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन, मोरहाबादी में रोकी गई पदयात्रा
रांची में रिम्स-2 निर्माण के विरोध में ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया.
Published : June 11, 2026 at 5:06 PM IST
रांची: नगड़ी की उपजाऊ कृषि भूमि पर प्रस्तावित रिम्स-2 के निर्माण का विरोध लगातार तेज होता जा रहा है. गुरुवार को आदिवासी समाज, किसानों और ग्रामीणों ने रिम्स-2 परियोजना के खिलाफ पदयात्रा निकालकर मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने का प्रयास किया. हालांकि, मोरहाबादी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग लगाकर प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोक दिया. इसके बाद बड़ी संख्या में मौजूद ग्रामीण और सामाजिक कार्यकर्ता सड़क पर ही बैठ गए और राज्य सरकार से अपनी मांगों पर पुनर्विचार करने की अपील करने लगे.
प्रदर्शन में नगड़ी और आसपास के क्षेत्रों से सैकड़ों ग्रामीण शामिल हुए. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जिस भूमि पर रिम्स-2 के निर्माण की योजना बनाई गई है, वह अत्यंत उपजाऊ कृषि भूमि है और वर्षों से स्थानीय किसानों की आजीविका का प्रमुख आधार रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि यदि इस भूमि पर अस्पताल परिसर का निर्माण किया गया तो कृषि गतिविधियां प्रभावित होंगी और बड़ी संख्या में किसान परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो जाएगा.
मोरहाबादी में प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद दिखा. सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई थी. बैरिकेडिंग के कारण पदयात्रा मुख्यमंत्री आवास तक नहीं पहुंच सकी. हालांकि, प्रदर्शनकारियों ने शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखी और सरकार से निर्णय पर पुनर्विचार की मांग की.
मौके पर मौजूद सामाजिक कार्यकर्ता बलकु उरांव ने राज्य सरकार से भावनात्मक अपील करते हुए कहा कि झारखंड आंदोलन के प्रमुख नेता और स्वर्गीय शिबू सोरेन (गुरुजी) ने हमेशा कृषि योग्य भूमि की रक्षा की बात कही थी. उन्होंने कहा कि गुरुजी का स्पष्ट मानना था कि उपजाऊ कृषि भूमि को किसी भी परिस्थिति में सरकारी परियोजनाओं के लिए अधिग्रहित नहीं किया जाना चाहिए. बलकु उरांव ने कहा कि वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, गुरुजी के पुत्र होने के बावजूद उनके विचारों और सिद्धांतों का पालन नहीं कर रहे हैं. उन्होंने सरकार से आग्रह किया कि किसानों और ग्रामीणों की भावनाओं का सम्मान करते हुए इस परियोजना के लिए वैकल्पिक भूमि का चयन किया जाए.
वहीं सामाजिक कार्यकर्ता शीतल कच्छप ने कहा कि आंदोलन का उद्देश्य विकास कार्यों का विरोध करना नहीं है. उन्होंने कहा कि ग्रामीणों को किसी प्रकार का मुआवजा नहीं चाहिए, बल्कि उनकी मांग केवल इतनी है कि रिम्स-2 का निर्माण उपजाऊ कृषि भूमि पर न किया जाए. उन्होंने कहा कि राज्य में कई अन्य स्थान उपलब्ध हैं जहां इस महत्वपूर्ण स्वास्थ्य परियोजना का निर्माण किया जा सकता है. सरकार को किसानों की जमीन बचाते हुए किसी वैकल्पिक स्थल पर अस्पताल निर्माण की योजना बनानी चाहिए.
प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आंदोलन को और व्यापक रूप दिया जाएगा. फिलहाल रिम्स-2 को लेकर नगड़ी क्षेत्र में विरोध जारी है और अब सबकी नजरें राज्य सरकार की अगली पहल पर टिकी हुई हैं.
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