ETV Bharat / state

प्रचार करने गई BJP MLA संगीता कुमारी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, 2020 में RJD से जीती थीं चुनाव

विधायक संगीता कुमारी ( ETV Bharat )

कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में रविवार देर शाम सियासी माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक संगीता कुमारी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह घटना मोहनपुर गांव के गोवर्धनपुर और रामपुर टोला में हुई, जहां संगीता कुमारी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी. ग्रामीणों की भीड़ हुई बेकाबू: ग्रामीणों ने "विकास कहां है" के नारे लगाते हुए विधायक के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की. देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया, और सुरक्षाकर्मियों को उन्हें तुरंत गाड़ी में बैठाकर वापस ले जाना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों की नाराजगी साफ नजर आ रही है. विधायक संगीता कुमारी का जबरदस्त विरोध (ETV Bharat) पांच साल में नहीं हुआ विकास: ग्रामीणों का कहना है कि पिछले पांच साल में मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ. सड़कों की स्थिति जस की तस है, और रोजगार के अवसरों का अभाव बना हुआ है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते क्षेत्र में विकास की गति ठप है. इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है. विरोध लोकतंत्र का हिस्सा, पर दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण: घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक संगीता कुमारी ने फोन पर बातचीत में कहा कि विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन एक महिला प्रतिनिधि के साथ पूर्व नियोजित तरीके से किया गया दुर्व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. संगीता कुमारी ने इस घटना को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताते हुए अपने विरोधियों पर निशाना साधा.