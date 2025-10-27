ETV Bharat / state

प्रचार करने गई BJP MLA संगीता कुमारी पर फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, 2020 में RJD से जीती थीं चुनाव

कैमूर में बीजेपी मोहनिया विधायक संगीता कुमारी का ग्रामीणों ने किया जबरदस्त विरोध, प्रचार बीच में ही छोड़ लौटना पड़ा. देखें वीडियो.

MOHANIA ASSEMBLY CONSTITUENCY
विधायक संगीता कुमारी (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 27, 2025 at 11:31 AM IST

3 Min Read
कैमूर: बिहार के कैमूर जिले के मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में रविवार देर शाम सियासी माहौल उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब भाजपा प्रत्याशी और निवर्तमान विधायक संगीता कुमारी के खिलाफ ग्रामीणों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया. यह घटना मोहनपुर गांव के गोवर्धनपुर और रामपुर टोला में हुई, जहां संगीता कुमारी चुनाव प्रचार के लिए पहुंची थी.

ग्रामीणों की भीड़ हुई बेकाबू: ग्रामीणों ने "विकास कहां है" के नारे लगाते हुए विधायक के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की. देखते ही देखते माहौल गर्म हो गया, और सुरक्षाकर्मियों को उन्हें तुरंत गाड़ी में बैठाकर वापस ले जाना पड़ा. इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें ग्रामीणों की नाराजगी साफ नजर आ रही है.

विधायक संगीता कुमारी का जबरदस्त विरोध (ETV Bharat)

पांच साल में नहीं हुआ विकास: ग्रामीणों का कहना है कि पिछले पांच साल में मोहनिया विधानसभा क्षेत्र में कोई ठोस विकास कार्य नहीं हुआ. सड़कों की स्थिति जस की तस है, और रोजगार के अवसरों का अभाव बना हुआ है. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि जनता की समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके चलते क्षेत्र में विकास की गति ठप है. इस विरोध प्रदर्शन ने न केवल स्थानीय स्तर पर चर्चा को जन्म दिया है, बल्कि सोशल मीडिया पर भी यह मुद्दा जोर पकड़ रहा है.

विरोध लोकतंत्र का हिस्सा, पर दुर्व्यवहार दुर्भाग्यपूर्ण: घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए विधायक संगीता कुमारी ने फोन पर बातचीत में कहा कि विरोध करना लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन एक महिला प्रतिनिधि के साथ पूर्व नियोजित तरीके से किया गया दुर्व्यवहार बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है. संगीता कुमारी ने इस घटना को राजनीतिक साजिश का हिस्सा बताते हुए अपने विरोधियों पर निशाना साधा.

"लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन इस तरह का व्यवहार, खासकर एक महिला के साथ, उचित नहीं है." -संगीता कुमारी, मोहनिया विधायक

संगीता कुमारी का राजनीतिक सफर: संगीता कुमारी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के टिकट पर मोहनिया से जीत हासिल की थी. हालांकि, बाद में उन्होंने राजद छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) का दामन थाम लिया. इस बार वे भाजपा के कमल निशान पर चुनाव लड़ रही हैं. उनके दल-बदल को लेकर भी क्षेत्र में कई लोग नाराज हैं, और इस घटना को उनके खिलाफ बढ़ते असंतोष के रूप में देखा जा रहा है.

अल्पसंख्यक वोटों को एकजुट करने की कोशिश: इस बीच, राजद नेता तेजस्वी यादव ने मोहनिया सहित बिहार के अन्य क्षेत्रों में अल्पसंख्यक वोटों के बंटवारे को रोकने की अपील की है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि तेजस्वी का यह बयान महागठबंधन के पक्ष में वोटों को एकजुट करने की रणनीति का हिस्सा है. उन्होंने अपने भाषण में बेरोजगारी, पलायन और विकास जैसे मुद्दों पर एनडीए सरकार को घेरते हुए बदलाव के लिए मतदान करने का आह्वान किया. तेजस्वी ने कहा कि वोटों का बंटवारा एनडीए को फायदा पहुंचा सकता है, इसलिए एकजुट होकर मतदान जरूरी है.

चुनावी माहौल पर असर: मोहनिया की इस घटना ने बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण से ठीक पहले सियासी तापमान को और बढ़ा दिया है. ग्रामीणों का यह विरोध न केवल संगीता कुमारी के लिए चुनौती बन सकता है, बल्कि भाजपा की चुनावी रणनीति पर भी असर डाल सकता है. सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो ने इस मुद्दे को और हवा दी है, जिसके चलते मोहनिया विधानसभा क्षेत्र अब चर्चा का केंद्र बन गया है.

