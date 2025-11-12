लातेहार में बिजली के लिए समाधि आंदोलन! गड्ढे बैठे कर ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन
लातेहार के अथुला चटुआग गांव में ग्रामीणों ने बिजली के लिए समाधि आंदोलन किया है.
Published : November 12, 2025 at 6:53 PM IST
लातेहार: बिजली की समस्या से जूझ रहे ग्रामीणों ने अपनी मांगों को लेकर अनोखे ढंग से आंदोलन शुरू किया है. ग्रामीण, जमीन में गड्ढा खोदकर उसमें 4 घंटे तक समाधि में बैठे रहे. बुधवार को 20 से अधिक ग्रामीणों ने समाधि आंदोलन में भाग लिया. आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने बताया कि यह आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलेगा.
जहां पहुंची बिजली वहां काम नहीं करते ट्रांसफार्मर: ग्रामीण
दरअसल, लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड के अथुला चटुआग गांव में बिजली की समस्या से ग्रामीण पिछले कई सालों से रूबरू हो रहे हैं. ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई ऐसे टोला हैं, जहां आज तक बिजली नहीं पहुंची है. जैसे तैसे बिजली पहुंची भी है तो वहां ट्रांसफार्मर काम नहीं कर रहा है, जिससे बिजली सेवा बाधित हुई है.
अधिकारियों ने नहीं सुनी
कई ऐसे भी टोला हैं, जहां लकड़ी के खूंटे के सहारे बिजली पहुंचाई गई है. इस कारण यहां अक्सर बिजली फॉल्ट होने की समस्या बनी रहती है. इन समस्याओं के समाधान को लेकर ग्रामीणों द्वारा लगातार अधिकारियों से गुहार लगाई जा रही है, लेकिन ग्रामीणों की समस्याओं को नहीं सुना गया. जिला मुख्यालय से गांव की दूरी भी 40 किलोमीटर से ज्यादा है, इस कारण यहां के ग्रामीण जिला मुख्यालय में बार-बार जा भी नहीं पाते हैं. मजबूरी में ग्रामीणों ने अपने गांव में ही समाधि आंदोलन शुरू कर दिया है.
अनिश्चितकालीन चलेगा आंदोलन: अयूब खान
इधर, इस संबंध में आंदोलन का नेतृत्व कर रहे पंचायत समिति सदस्य अयूब खान ने बताया कि यहां के ग्रामीणों का जीवन बिजली के अभाव में अभिशाप बना हुआ है. बार-बार गुहार लगाने के बावजूद ग्रामीणों की समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. जिसके बाद ग्रामीणों ने समाधि आंदोलन शुरू किया है. उन्होंने आगे बताया कि यह आंदोलन अनिश्चितकाल तक चलेगा. जब तक ग्रामीणों की समस्या का समाधान नहीं हो जाता, तब तक ग्रामीण समाधि आंदोलन में शामिल रहेंगे.
गांव में नहीं पहुंची ठीक से बिजली
पंचायत समिति सदस्य ने कहा कि इस गांव को 10 साल पहले ही आदर्श गांव घोषित किया गया था. तत्कालीन सांसद ने इसे गोद लेने की भी घोषणा की थी लेकिन आज यह गांव विकास से वंचित है. गांव के कई ऐसे टोला हैं, जहां आज तक बिजली और सड़क नहीं पहुंची है. गांव में बड़ी संख्या में आदिम जनजाति भी निवास करती है, बावजूद इसके यहां विकास नहीं है. चटुआग गांव के अठुला, कारी टोंगरी, उबका पानी, पहना पानी, परहैया टोला, लोहराही, पोक्या, चोरझरिया, पुरंमपनियां, भेलवाही, बगडेगवा, चरकापत्थल आदि टोला में लकड़ी के पोल के सहारे बिजली सप्लाई की जाती है.
सरकार के निर्देश पर पूरे जिले में विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है. जहां भी बिजली नहीं पहुंची है, वहां अनिवार्य रूप से बिजली पहुंच जाएगी. सभी गांव टोला में बिजली के पोल लगाए जा रहे हैं: राजदेव मेहता, कार्यपालक अभियंता, बिजली विभाग
ये भी पढ़ें- चाईबासा में नो-एंट्री आंदोलन पर बवाल, पुलिस ग्रामीण की भिड़ंत, लाठीचार्ज और आंसू गैस छोड़े
धनबाद में नए बस टर्मिनल को लेकर विरोध, JLKM ने दी चेतावनी, सांसद ढुल्लू महतो भी आए सामने
झारखंड में लंबे समय से ओबीसी छात्रों को नहीं मिली है छात्रवृत्ति, छात्रों ने किया आंदोलन का ऐलान