सड़क हादसे में किसान की मौत, गुस्साए ग्रामीणों का शव के साथ प्रदर्शन

हादसे में किसान की मौत के बाद ग्रामीण परिजनों को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं.

Road Accident In Jhalawar
हादसे के बाद प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Jhalawar)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 5, 2025 at 12:13 PM IST

2 Min Read
झालावाड़: जिले के मिश्रौली थाना क्षेत्र में खेत से घर लौट रहे एक बाइक सवार किसान को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी. इस दर्दनाक सड़क हादसे में किसान की मौके पर ही मौत हो गई. हादसे के बाद वाहन चालक मौके से फरार हो गया. इसके बाद गुस्साए ग्रामीणों और मृतक के परिजनों ने सिलेगढ़ चौराहे पर रोड जाम कर दिया.

मिश्रौली थाना अधिकारी सुरेंद्र सिंह ने बताया कि हादसा सिलेगढ़ चौराहे पर हुआ. चालक वाहन को लेकर मौके से फरार हो गया. इस दर्दनाक सड़क हादसे में 48 वर्षीय किसान सुल्तान सिंह की मौत हो गई. वह सिलेगढ़ का स्थानीय निवासी था.

पढ़ें: फलोदी हादसे के बाद मृतकों के परिजन मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठे, सूरसागर विधायक ने भी मौके पर बिताई रात

किसान के परिजनों को सहायता की मांग: मृतक के परिजनों व आक्रोशित ग्रामीणों द्वारा मृतक के शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया जा रहा है. थाना प्रभारी ने बताया कि ग्रामीण वाहन चालक का पता लगाकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं. साथ ही किसान के परिजनों को आर्थिक सहायता देने की मांग भी की जा रही है.

थानाधिकारी सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी जिला प्रशासन को दे दी गई है. ग्रामीणों का प्रदर्शन दोपहर तक जारी था. उच्च अधिकारियों के पहुंचने के बाद ही मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी. अज्ञात वाहन के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज की जांच की जा रही है. उन्होंने कहा कि जल्द ही अज्ञात वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया जाएगा.

