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कुरुक्षेत्र में बिजली कट से भड़के ग्रामीण, SDO-JE का घेराव कर देर रात तक किया प्रदर्शन, अधिकारियों के आश्वासन पर खत्म किया धरना

SDO और JE को बुलाकर जताया विरोध: प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने बिजली विभाग के SDO और JE को मौके पर बुलाया और विरोध स्वरूप उन्हें जमीन पर बैठाकर अपनी नाराजगी जताई. हालात को देखते हुए डायल-112 पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि गांव में घंटों तक बिजली कट लगाए जाते हैं, जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

कुरुक्षेत्र: कुरुक्षेत्र के पिहोवा स्थित गांव मैसी माजरा में लंबे समय से हो रही बिजली कटौती के विरोध में ग्रामीणों का गुस्सा देर रात फूट पड़ा. बिजली आपूर्ति बाधित रहने से परेशान ग्रामीण रात करीब एक बजे 33 केवी सब स्टेशन पहुंच गए और बिजली विभाग के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया. इस दौरान ग्रामीणों ने बिजली बोर्ड का घेराव करते हुए प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.

अधिकारियों के आश्वासन पर खत्म किया धरना (ETV Bharat)

ग्रामीण बोले-"शिकायतों के बावजूद नहीं हुआ समाधान": प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने कहा कि, "गांव में लंबे-लंबे बिजली कट लगाए जाते हैं. कई बार शिकायत करने के बावजूद समस्या का स्थायी समाधान नहीं किया गया. यहां न तो फोरमैन है और न ही लाइनमैन की स्थायी व्यवस्था, जिसके कारण छोटी-छोटी खराबियां भी लंबे समय तक ठीक नहीं हो पातीं. हमारी मांग है कि गांव में नियमित बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जाए और अनावश्यक बिजली कटौती बंद हो."

विभाग ने दिया स्थायी व्यवस्था का भरोसा: करीब देर रात तक चले धरने के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों ने ग्रामीणों को आश्वासन दिया कि गांव में फोरमैन और लाइनमैन की स्थायी तैनाती की जाएगी. इसके बाद ग्रामीणों ने धरना और घेराव समाप्त कर दिया. अधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि भविष्य में बिजली आपूर्ति को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.

"कटौती का शेड्यूल पंचकूला से होता है तय": वहीं, इस मामले में बिजली विभाग के SDO सुभाष ने कहा कि, "ग्रामीणों की शिकायत बिजली कट को लेकर थी. स्थानीय स्तर पर मनमाने तरीके से बिजली कटौती नहीं की जाती. बिजली कट का शेड्यूल पहले पंचकूला से तय होता है और उसके बाद कुरुक्षेत्र के माध्यम से लागू किया जाता है. अब गांव में फोरमैन और लाइनमैन की स्थायी व्यवस्था कर दी गई है तथा भविष्य में अनावश्यक बिजली कट नहीं लगाए जाएंगे."

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