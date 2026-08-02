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बेरीनाग में जंगल में कूड़ा डंपिंग जोन बनाने पर भड़के ग्रामीण, तहसील कार्यालय पहुंचकर किया प्रदर्शन

बेरीनाग में डंपिंग जोन का विरोध: ग्रामीणों ने बताया कि बिना स्थानीय ग्रामीणों की सहमति के डंपिंग जोन प्रस्तावित कर दिया गया है. जिस स्थान पर डंपिंग जोन बनाया जा रहा है, उसके पास एक दर्जन गांवों का पेयजल स्रोत होने के साथ ही मंदिर और पर्यटक स्थल कालीताल भी है. जबकि, 200 मीटर की दूरी पर ग्रामीण निवास करते हैं. अगर डंपिंग जोन बनाया गया तो ये सब प्रभावित होंगे.

बेरीनाग: पिथौरागढ़ के बेरीनाग में कूड़ा डंपिंग जोन का मामला गरमा गया है. जहां बेरीनाग-उडियारी बैंड मोटर मार्ग पर मौजूद कांडे की जमीन पर बेरीनाग नगर पालिका का कूड़ा डंपिंग जोन बनाए जाने पर कांडे, किरौली, चौकोड़ी क्षेत्र के ग्रामीण भडक गए. इतना ही नहीं मामले को लेकर ग्रामीण तहसील कार्यालय पहुंचे और नगर पालिका एवं सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी. साथ ही जोरदार प्रदर्शन भी किया. वहीं, एसडीएम के माध्यम डीएम को ज्ञापन भेजा.

"जंगल के बीच में नियमों का ताक में रखकर डंपिंग जोन बनाया जा रहा है. इस प्रस्ताव को रद्द किया जाए और दूसरी जगह चिह्नित किया जाए. अगर यहां पर डंपिंग जोन बनाया जाता है या हमारी मांगें नहीं मानी जाती है, तो क्षेत्रवासियों को मजबूरन दूसरा कदम उठाना पड़ेगा."- ललित कार्की, सदस्य, जिला पंचायत

डंपिंग जोन के खिलाफ लामबंद होंगे ग्रामीण: ग्रामीणों ने चेतावनी देते हुए कहा कि किसी भी हालत में डंपिंग जोन बनाने नहीं दिया जाएगा. यदि जबरन डंपिंग जोन बनाया जाएगा, तो एक दर्जन गांवों के ग्रामीण सड़कों पर उतर कर आंदोलन करेंगे. किसी भी सूरत में जंगल के बीच बसी जगह पर डंपिंग जोन नहीं बनने दिया जाएगा.

कूड़ा डंपिंग जोन का विरोध (फोटो- ETV Bharat)

"ग्राम पंचायत कांडी के वन पंचायत की भूमि को कूड़ा डंपिंग जोन के लिए चिह्नित किया जा रहा है. इससे करीब 100-200 मीटर की दूरी पर कोलिया पत्थर में जल स्रोत है. यहां से कई जगहों के लिए पेयजल सप्लाई होती है, लेकिन उसके आस पास अगर कूड़ा डंपिंग जोन बनाया जाता है, तो इससे जल स्रोत प्रभावित हो जाएगा."- राजन राम, पूर्व ग्राम प्रधान

वहीं, ग्राम प्रधान गराउ दीप पंत और कांडे की मनीषा देवी ने बताया कि प्राक्रतिक पेयजल स्रोत और ग्रामीणों का गौचर व मंदिर के पास नगर पालिका बेरीनाग का डंपिंग जोन प्रशासन की ओर से बनाया जा रहा है. जिसे किसी भी हालत में नहीं बनने दिया जाएगा. यदि जल्द डंपिंग जोन का प्रस्ताव निरस्त नहीं किया जाता है, तो ग्रामीणों की ओर से सड़क पर उतरकर उग्र आंदोलन किया जाएगा.

एसडीएम को ज्ञापन सौंपते ग्रामीण (फोटो- ETV Bharat)

प्रदर्शन में जिला पंचायत सदस्य ललित कार्की, ग्राम प्रधान कांडे मनीषा देवी, ग्राम गराउ दीप पंत, ग्राम प्रधान उडियारी हेमा देवी, ग्राम प्रधान जगथली सुरेंद्र कुमार ग्राम प्रधान बैठोली पवन कुमार, ग्राम प्रधान प्रेम सिंह नेगी, युवक मंगल दल अध्यक्ष योगेश महरा, भूपी कार्की, राजन राम, सुंदर महरा,राजेंद्र महरा, कमलेश महरा,दीपक महरा, हेम उप्रेती, हिमांशु महरा, त्रिलोक महरा, बलवंत सिंह समेत तमाम लोग शामिल रहे. जिन्होंने एक सुर में डंपिंग जोन का विरोध किया.

"डंपिंग जोन के मामले में ग्रामीणों का ज्ञापन मिला है. जिसे जिलाधिकारी को भेजा जा रहा है. पूर्व में डंपिंग जोन प्रस्ताव स्थल चयन की रिपोर्ट भेजी है."- दयाल चंद्र मिश्रा, तहसीलदार, बेरीनाग

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