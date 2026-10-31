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'मैं कैंसर मरीज हूं, कहने के बाद भी पीटा..' पीड़ित GRP जवान ने एक्साइज दारोगा पर की कार्रवाई की मांग

मसौढ़ी: पटना के मसौढ़ी थाना क्षेत्र के रेवां पंचायत के खरजावां गांव में कैंसर से पीड़ित एक GRP जवान को उत्पाद पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक पीटने के मामला ग्रामीण ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है. पीड़ित जवान इंद्रजीत कुमार पटना रेल थाना में तैनात हैं. वे घर छुट्टी पर दवा लेने आए थे और ड्यूटी पर लौट रहे थे.

गांव वालों ने इस घटना के खिलाफ सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया है और एक्साइज दरोगा पर सख्त कार्रवाई व गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं. कैंसर पीड़ित जवान के साथ हुई बर्बर पिटाई और महिलाओं पर अत्याचार के आरोपों ने लोगों में आक्रोश भर दिया है. सभी न्याय की मांग कर रहे हैं कि दोषी एक्साइज कर्मियों पर सख्त कार्रवाई हो और पीड़ित को उचित न्याय मिले.

मसौढ़ी में GRP जवान की पिटाई (ETV Bharat)

उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक पर मारपीट का आरोप

29 अक्टूबर की रात करीब 9:20 बजे रीमा मुसहरी के पास इंद्रजीत कुमार ने देखा कि उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक, सौरभ चंद्र और उनके साथी एक मजदूर व उसकी पत्नी के साथ मारपीट कर रहे थे. जब उन्होंने बीच-बचाव किया और अपना परिचय GRP जवान के रूप में दिया, तो उत्पाद पुलिस आगबबूला हो गई. उन्हें जबरन बोलेरो में बैठाकर रेवां से करीब पांच किलोमीटर दूर पोठही के मोरहर नदी पुल के पास ले जाया गया.

ग्रामीण सड़क पर उतरे (ETV Bharat)

बर्बरता से जवान की पिटाई

पीड़ित जवान ने बताया कि मोरहर नदी पुल के पास हाथ-पैर पकड़कर लाठी-डंडे से इतनी बर्बरता से पिटाई की गई कि पूरे शरीर पर काले-काले निशान पड़ गए. जवान बार-बार कह रहे थे कि वे कैंसर के मरीज हैं, उन्हें न मारा जाए, लेकिन किसी ने नहीं सुना. उनके बैग से 10 हजार रुपये भी छीन लिए गए और धमकी देकर उन्हें नदी के पास छोड़ दिया गया.

"मैं पटना रेल थाने पर कार्यरत हूं, अपने घर छुट्टी पर आया था और वापस ड्यूटी पर जा रहा था. उसी दौरान हमारे गांव में महिलाओं को पीटा जा रहा था, यह देखकर मौं उन्हें बचाने पहुंचा तो उत्पाद दारोगा ने मेरे से मारपीट की. मैंने अपना परिचय भी दिया था. किसी तरह जान बचाकर मैं अनुमंडलीय अस्पताल मसौढ़ी पहुंचा, जहां मेरा इलाज चल रहा है."-इंद्रजीत कुमार, पीड़ित जवान

कैंसर पीड़ित हैं जवान

पीड़ित जवान ने नदौल थाना में एक्साइज कर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है. उन्होंने कहा, “मैंने परिचय दिया था कि मैं पटना रेल थाना का जवान हूं. बावजूद इसके मुझे गाड़ी में बिठाकर बर्बरतापूर्वक पीटा गया. मैं कैंसर से पीड़ित हूं और दवा लेने घर आया था.” गांव की महिलाओं ने भी आरोप लगाया है कि उत्पाद पुलिस छापेमारी के नाम पर महिलाओं को भी पीट रही है और जबरन पैसे छीन रही है.