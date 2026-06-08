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KDA में शामिल करने के विरोध में उतरे बूंदी के 63 गांव, कोटा में प्रदर्शन व रैली

कोटा विकास प्राधिकरण के बाहर विरोध प्रदर्शन में पूर्व सांसद रामनारायण मीणा और भाजपा नेता रूपेश शर्मा समेत बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद थे.

Villagers from Bundi marching towards the KDA office in Kota.
कोटा में केडीए दफ्तर की ओर कूच करते बूंदी के ग्रामीण (ETV Bharat Kota)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 8, 2026 at 7:07 PM IST

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कोटा: हाड़ौती क्षेत्र के बूंदी जिले के 63 गांव को कोटा विकास प्राधिकरण (KDA) में शामिल किए जाने का लंबे समय से विरोध किया जा रहा है. लोगों ने अब सड़कों पर संघर्ष का ऐलान किया. कांग्रेस नेता एवं पूर्व सांसद रामनारायण मीणा और भाजपा नेता रूपेश शर्मा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने सोमवार को कोटा विकास प्राधिकरण के बाहर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में ग्रामीण सीएडी सर्किल पर एकत्र हुए, जहां से रैली के रूप में केडीए दफ्तर के सामने पहुंचे और विरोध जताया. मीणा और शर्मा ने कहा कि बूंदी जिले की आर्थिक, भौगोलिक, राजनीतिक अस्तित्व और अस्मिता अब संकट में है.

बेशकीमती जमीन पर नजर: पूर्व सांसद एवं कांग्रेस नेता रामनारायण मीणा ने कहा कि वर्ष 2023 में 19 जुलाई को कोटा विकास प्राधिकरण का बिल सदन में रखा गया. इसके बाद 24 जुलाई को बिना चर्चा के इसे पास कर दिया गया. इससे बूंदी की तालेड़ा तहसील के 48 और केशोरायपाटन के 15 गांव केडीए में शामिल कर दिए. उन्होंने आरोप लगाया है कि भूमाफिया व नेताओं की व्यापारिक निगाहें बूंदी जिले के खनन क्षेत्र और कृषि के लिए सरसब्ज केशोरायपाटन व तालेड़ा पर थी. वे बूंदी जिले की बेशकीमती जमीनों पर कब्जा करना चाहते हैं इसलिए यह बिल लाया गया. इससे बूंदी जिले के अलग लोकसभा सीट बनने पर भी खतरा है.

पूर्व सांसद रामनारायण मीणा बोले... (ETV Bharat Kota)

पढ़ें:केडीए कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध, बोले- 'बुलडोजर चला तो पहले हमारी छाती पर चलेगा', पूर्व सांसद बोले– सरकार उजाड़ने पर आमादा

केडीए बिल के नुकसान गिनाए: भाजपा नेता रुपेश शर्मा बोले, बूंदी स्टेट टाइम से ही जिला रहा है. किसी भी व्यक्ति को काम के लिए जिला मुख्यालय जाना पड़ता है. इससे बूंदी जिले के व्यापार की सहभागिता बढ़ती है, लेकिन अब इन 63 गांव के किसान, पशुपालकों, खनन व्यवसायी व आमजन को बूंदी मुख्यालय से काट जा रहा है. केडीए में शामिल होने से इन्हें कोटा आना पड़ेगा. यह बूंदी जिले का नुकसान है. उनका कहना था कि डाबी एरिया में चार दशक से भू आवंटन पर रोक है. सालों से काबिज काश्तकारों की जमीन अतिक्रमी मानी जाएगी. इस जमीन का व्यापार व जुर्माना केडीए बिल में 6 साल तक की सजा है. बेदखल करने का भी खास प्रावधान है. प्रक्रिया के चलते केडीए ने लवाजमे के साथ कार्रवाई भी शुरू कर दी. इसके बाद पंचायत और पालिका के अधिकार भी केडीए के अधीन चल जाएंगे. ऐसे में छोटे-मोटे स्वीकृति के लिए भी केडीए के चक्कर लगाने पड़ेंगे.

Leader addressing the protesters
प्रर्दशनकारियों को संबोधित करते नेता (ETV Bharat Kota)

साजिश में कामयाब होंगे भूमाफिया: मीणा और शर्मा ने कहा कि सिवायचक भूमि पर किसानों को बेदखल होने के चलते भूमाफिया कब्जा करेंगे. इसके बाद केडीए से पट्टे जारी करा लेंगे. इससे माफिया अपनी साजिश में कामयाब हो जाएंगे, जबकि भू राजस्व अधिनियम के तहत ग्रामवासियों का सर्वे कराकर मान्यता दी जानी चाहिए. विधानसभा चुनाव के पहले तीन से चार साल से काबिज व्यक्तियों को भी पट्टे जारी किए गए. इस प्रकार इन्हें भूमि जोत के आधार पर पट्टे जारी किए जाएं. किसान मवेशियों के लिए बाड़ा बनाता है तो उसे जबरन ध्वस्त कर रही है, यह पूरी तरह से गैर वाजिब और लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है.

Villagers protesting in front of the KDA office.
केडीए दफ्तर के सामने प्रदर्शन करते ग्रामीण (ETV Bharat Kota)

पढ़ें: केडीए ने हटाया अतिक्रमण, विरोध में उतरे बूंदी विधायक, कहा–अब अत्याचार बर्दाश्त नहीं होगा

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BUNDI 63 VILLAGES RAISED OBJECTIONS
BUNDI VILLAGERS HELD RALLY IN KOTA
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PROTEST AT KDA OFFICE IN KOTA

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