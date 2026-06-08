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KDA में शामिल करने के विरोध में उतरे बूंदी के 63 गांव, कोटा में प्रदर्शन व रैली

कोटा में केडीए दफ्तर की ओर कूच करते बूंदी के ग्रामीण ( ETV Bharat Kota )