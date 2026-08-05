ETV Bharat / state

बुहाना सीएचसी की अव्यवस्थाओं पर भड़के ग्रामीण : मुख्य सड़क जाम, डॉक्टरों की कमी और बाहर की दवाइयों पर उठा आक्रोश

बुहाना (झुंझुनू): सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बुहाना की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज ग्रामीणों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अस्पताल के मुख्य गेट के सामने उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर धरना देकर जाम लगा दिया. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने तथा समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएचसी में लंबे समय से चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की कमी है, जिससे मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा. उन्होंने अस्पताल कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार, बाहर की दवाइयां और जांच लिखने, एम्बुलेंस सुविधा में कमी तथा अन्य अव्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई. प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की.