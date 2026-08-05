ETV Bharat / state

बुहाना सीएचसी की अव्यवस्थाओं पर भड़के ग्रामीण : मुख्य सड़क जाम, डॉक्टरों की कमी और बाहर की दवाइयों पर उठा आक्रोश

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएचसी में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की कमी है, जिससे मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल रहा.

Protest Outside Buhana Hospital
अस्पताल के गेट पर धरना देते लोग (ETV Bharat Jhunjhunu)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : August 5, 2026 at 1:22 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

बुहाना (झुंझुनू): सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बुहाना की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं से नाराज ग्रामीणों का बुधवार को गुस्सा फूट पड़ा. बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने अस्पताल के मुख्य गेट के सामने उपखंड मुख्यालय को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर धरना देकर जाम लगा दिया. प्रदर्शन के दौरान उन्होंने स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और उच्च अधिकारियों को मौके पर बुलाने तथा समस्याओं का तत्काल समाधान करने की मांग की.

ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सीएचसी में लंबे समय से चिकित्सकों व अन्य स्टाफ की कमी है, जिससे मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पा रहा. उन्होंने अस्पताल कर्मियों द्वारा अभद्र व्यवहार, बाहर की दवाइयां और जांच लिखने, एम्बुलेंस सुविधा में कमी तथा अन्य अव्यवस्थाओं पर भी नाराजगी जताई. प्रदर्शन के बाद ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर अस्पताल की व्यवस्थाओं में सुधार की मांग की.

पढ़ें: RUHS अस्पताल बन रहा SMS का मजबूत विकल्प, एक साल में मरीजों की संख्या 35% तक बढ़ी

  • पर्याप्त चिकित्सक एवं स्टाफ की नियुक्ति
  • मरीजों के साथ सम्मानजनक व्यवहार सुनिश्चित करना
  • बाहर की दवाइयां व जांच लिखने पर रोक
  • अस्पताल में साफ-सफाई और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना
  • ट्रॉमा सुविधा विकसित करना
  • ALS (एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट) और BLS (बेसिक लाइफ सपोर्ट) एम्बुलेंस उपलब्ध कराना

धरने के दौरान ग्रामीण नीतू वर्मा, राजपाल, दीप सिंह, कुलदीप ने कहा कि बुहाना क्षेत्र की बड़ी आबादी इस अस्पताल पर निर्भर है, लेकिन सुविधाओं के अभाव में मरीजों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द मांगों का समाधान नहीं किया गया तो आंदोलन किया जाएगा.

TAGGED:

CHC BUHANA JHUNJHUNU
VILLAGERS PROTEST AT BUHANA
LACK OF AMBULANCE FACILITIES
MEMORANDUM TO SDM
PROTEST OUTSIDE BUHANA HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.