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केडीए कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध, बोले- 'बुलडोजर चला तो पहले हमारी छाती पर चलेगा', पूर्व सांसद बोले– सरकार उजाड़ने पर आमादा

बूंदी: सिवायचक भूमि से कब्जे हटाने की कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की कार्रवाई का गुरुवार को शहर के आसपास बसे ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा सड़कों पर उतर आए. ग्रामीणों का कहना था कि वे 40-50 वर्षों से सिवायचक भूमि पर खेती कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें स्थायी आवंटन नहीं दिया गया. अब उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं. पूर्व सांसद रामनारायण मीणा ने कहा कि पहले भूमि का निष्पक्ष सर्वे हो, तभी कार्रवाई उचित है. भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने चेतावनी दी कि जो लोग 40 वर्षों से यहां जी रहे हैं, उनके आशियाने गिराने से पहले उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा. प्रदर्शनकारियों ने बरधा बांध क्षेत्र में औद्योगिक योजना पर भी रोक लगाने की मांग की.

प्रदर्शन में शामिल पूर्व सांसद रामनारायण मीणा ने सरकार एवं प्रशासन पर जबानी हमला बोलते हुए कहा कि केडीए बिना सर्वे किए कार्रवाई कर रहा है, जबकि ग्रामीण लगातार निष्पक्ष सर्वे की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार गरीब ग्रामीणों के आशियाने ढहाने में लगी है.

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बुलडोजर पहले हमारी छाती पर चलेगा: प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान में हो रही कार्रवाई पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और ग्रामीणों को जबरन बेदखल किया जा रहा है. शर्मा ने कहा कि केडीए क्षेत्र में शामिल 64 गांवों के लोगों में भारी आक्रोश है. किसानों और गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया गया तो उससे पहले बुलडोजर उनकी छाती पर चलेगा.