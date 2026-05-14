केडीए कार्रवाई का ग्रामीणों ने किया विरोध, बोले- 'बुलडोजर चला तो पहले हमारी छाती पर चलेगा', पूर्व सांसद बोले– सरकार उजाड़ने पर आमादा
ग्रामीणों का कहना था कि केडीए की इस कार्रवाई से क्षेत्र में शामिल 64 गांवों के लोगों में भारी आक्रोश है.
Published : May 14, 2026 at 3:25 PM IST
बूंदी: सिवायचक भूमि से कब्जे हटाने की कोटा विकास प्राधिकरण (केडीए) की कार्रवाई का गुरुवार को शहर के आसपास बसे ग्रामीणों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में महिलाएं, पुरुष और युवा सड़कों पर उतर आए. ग्रामीणों का कहना था कि वे 40-50 वर्षों से सिवायचक भूमि पर खेती कर रहे हैं. इसके बावजूद उन्हें स्थायी आवंटन नहीं दिया गया. अब उनके आशियाने उजाड़े जा रहे हैं. पूर्व सांसद रामनारायण मीणा ने कहा कि पहले भूमि का निष्पक्ष सर्वे हो, तभी कार्रवाई उचित है. भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने चेतावनी दी कि जो लोग 40 वर्षों से यहां जी रहे हैं, उनके आशियाने गिराने से पहले उनकी छाती पर बुलडोजर चलेगा. प्रदर्शनकारियों ने बरधा बांध क्षेत्र में औद्योगिक योजना पर भी रोक लगाने की मांग की.
प्रदर्शन में शामिल पूर्व सांसद रामनारायण मीणा ने सरकार एवं प्रशासन पर जबानी हमला बोलते हुए कहा कि केडीए बिना सर्वे किए कार्रवाई कर रहा है, जबकि ग्रामीण लगातार निष्पक्ष सर्वे की मांग कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि सरकार गरीब ग्रामीणों के आशियाने ढहाने में लगी है.
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बुलडोजर पहले हमारी छाती पर चलेगा: प्रदर्शन के दौरान भाजपा नेता रुपेश शर्मा ने कहा कि वर्तमान में हो रही कार्रवाई पूरी तरह अन्यायपूर्ण है और ग्रामीणों को जबरन बेदखल किया जा रहा है. शर्मा ने कहा कि केडीए क्षेत्र में शामिल 64 गांवों के लोगों में भारी आक्रोश है. किसानों और गरीबों के आशियानों पर बुलडोजर चलाया गया तो उससे पहले बुलडोजर उनकी छाती पर चलेगा.
40-50 वर्षों से कर रहे थे खेती: किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष देवलाल फागना ने बताया कि तालेड़ा पंचायत समिति क्षेत्र के देवरिया, पीली की खान, मानपुरिया, रामपुरिया, लांबी देवरी, तीन टापरा, हमीरों की ढाणी, मूसला भील बस्ती, गुर्जरों की मराड़ी, भीलों की मराड़ी, मालियों की मराड़ी एवं बंजारों की मराड़ी सहित कई गांवों के लोग 40 से 50 वर्षों से सिवायचक भूमि पर खेती और पशुपालन कर रहे हैं. ग्रामीण नियमित रूप से जुर्माना (पेनल्टी) भी जमा करवा रहे हैं, लेकिन आज तक भूमि का स्थायी आवंटन नहीं किया गया.
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कैचमेंट एरिया में औद्योगिक क्षेत्र पर रोक की मांग: ग्रामीणों ने प्रशासन पर बरधा बांध के कैचमेंट एरिया में रीको औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की योजना का भी आरोप लगाया. किसानों का कहना है कि यह क्षेत्र हाड़ौती के 'गोवा' कहे जाने वाले बरधा बांध का जलग्रहण क्षेत्र है और यहां औद्योगिक क्षेत्र बनने से बांध का अस्तित्व खतरे में पड़ सकता है. इस दौरान नेता प्रतिपक्ष मुकेश माधवानी, पार्षद संदीप देवगन सहित बड़ी संख्या में महिलाएं, किसान एवं ग्रामीण मौजूद रहे.
प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांगें:
- मानपुरिया के निकट प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र पर तत्काल रोक लगाई जाए
- वर्षों से भूमि पर काबिज किसानों को भूमि का आवंटन दिया जाए
- पशुपालकों के लिए बाड़ों की व्यवस्था की जाए