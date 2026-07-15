किन्नर कैलाश यात्रा रोकने को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी

किन्नर कैलाश यात्रा रोकने को लेकर सड़कों पर उतरे हजारों लोग, प्रशासन के खिलाफ की नारेबाजी
किन्नर कैलाश यात्रा 2026 रोकने पर रिकांगपिओ में ग्रामीणों का प्रदर्शन. डीसी को सौंपा ज्ञापन. किन्नौर से अनिल नेगी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 15, 2026 at 8:05 AM IST
किन्नौर: हिमाचल प्रदेश के किन्नौर जिले में प्रसिद्ध किन्नर कैलाश यात्रा 2026 को लेकर दिन-प्रतिदिन विवाद बढ़ता ही जा रहा है. ज़िला किन्नौर के रिकांग पीओ मे किन्नौर ज़िला के हजारों लोगों ने मंगलवार को सड़कों पर उतरकर प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाज़ी की. हाल ही में ज़िला प्रशासन ने किन्नौर कैलाश यात्रा को प्रतिबंध किया है, जिसके चलते ग्रामीणों ने प्रदर्शन और नारेबाजी की है. रोक के बावजूद रोजाना सैकड़ों लोग किन्नर कैलाश के दर्शन के लिए जा रहे हैं. ज़िला किन्नौर के टुकपा खुन्द के लोगों ने मंगलवार को डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा को ज्ञापन सौप कर अवैध तरीके से चल रहे किन्नर कैलाश यात्रा को रोकने का अपील की है, ग्रामीणों की मांगों पर डीसी ने विचार करने का आश्वासन दिया है.
किन्नर कैलाश यात्रा रोकने को लेकर सड़कों पर उतरे लोग
टुकपा खुन्द के मेबर गांव से संबंध रखने वाले देव समाज के परमेश्वर नेगी ने रिकांग पीओ में कहा कि, किन्नर कैलाश की यात्रा को गुपचुप तरीके से करवाया जा रहा है जो सरासर गलत है. किन्नर कैलाश एक पवित्र स्थल है, जिसकी किन्नौर शिमला व उत्तराखंड तक के देवी-देवता पूजा पाठ कर शीश नवाते हैं. लेकिन, आज किन्नर कैलाश की यात्रा कर पहाड़ों पर गंदगी और कैलाश पर्वत पर जगह-जगह मौजूद पवित्र ब्रह्म कमल,अन्य फूलों एवं जड़ी बूटियों को तोड़ा जा रहा है, जिससे पहाड़ों का वातावरण खराब हो रहा है. साथ ही साथ पहाड़ों की प्रकृति को भारी नुकसान पहुंच रहा है.
देव समाज किन्नौर के संयोजक परमेश्वर नेगी ने कहा कि, "अभी तो किन्नर कैलाश यात्रा के विरोध में टुकपा खुन्द सड़कों पर उतरा है. यदि प्रशासन अभी भी कैलाश यात्रा को नहीं रोकता तो पूरा किन्नौर एवं देव समाज सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन करेगा, जिसका जिम्मेदार ज़िला प्रशासन होगा."
शिवलिंग को अशुद्ध करने का आरोप
देव समाज का कहना है कि, किन्नर कैलाश पवित्र जगह है जिसकी देव समाज व आम लोगों के आस्था का केंद्र है. किन्नर कैलाश की पहाड़ियों पर मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव का शीतकालीन निवास माना जाता है और कैलाश पर मौजूद शिवलिंग के करीब कोई नहीं जाता. लेकिन, आज सैकड़ों लोग रोजाना अवैध तरीके से कैलाश की पहाड़ियों पर मौजूद शिवलिंग पर जूतों के साथ चलकर जा रहे हैं और पवित्र शिवलिंग को अशुद्ध कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि, प्रशासन को भी करीब 6 बार ज्ञापन दिया गया है, लेकिन प्रशासन सुध नहीं ले रहा है. जबकि किन्नौर एवं शिमला ज़िले के कई देवी-देवताओं ने किन्नर कैलाश यात्रा रोकने के आदेश दिए हैं. बावजूद उसके यह यात्रा चल रही है. देव समाज का आरोप है कि कुछ स्थानीय लोग भी इस काम में संलिप्त हैं.
DC ने देव समाज के दिए येआश्वासन
वहीं, इस पूरे मामले में डीसी किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा ने भी देव समाज द्वारा सौंपे गए ज्ञापन के दौरान इस यात्रा को रोकने को लेकर दूसरे पक्ष की बात सुनने एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
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