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प्रदूषण और विस्थापन पर कोरबा में ग्रामीणों का प्रदर्शन, कलेक्टर कार्यालय का किया घेराव, जयसिंह अग्रवाल भी हुए शामिल

कोरबा में कोयला खदानों से होने वाले प्रदूषण को लेकर लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया है. लोगों ने कोसाबाड़ी से रैली निकाली.

Protest by displaced persons in Korba
कोरबा में भू विस्थापितों का विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : June 15, 2026 at 10:53 PM IST

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कोरबा: जिले में संचालित कोयला खदानों से प्रभावित क्षेत्र में प्रदूषण, स्थानीय ग्रामीणों के विस्थापन और श्रमिकों के शोषण जैसे गंभीर मुद्दों को लेकर भू-विस्थापितों ने मोर्चा खोल दिया है. ओपन कास्ट माइंस से प्रभावित निवासियों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जिला कलेक्टर को एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा है. कोसाबाड़ी से रैली निकाल कर कलेक्टर कार्यालय का घेराव भी किया. इस दौरान पुलिस द्वारा लगाया गया बेरिकेड को भी तोड़कर ग्रामीण आगे बढ़ गए.ग्रामीणों के द्वारा सौंपे गए ज्ञापन में समस्याओं के तुरंत समाधान की मांग की गई है.

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि मानिकपुर OCM के क्षेत्रों में राखड़ की डंपिंग की जा रही है. जिससे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है. तेज हवा और बारिश के कारण उड़ने वाली राख न केवल घरों और पेयजल स्रोतों को दूषित कर रही है. बल्कि इससे ग्रामीणों में श्वास संबंधी रोग और एलर्जी जैसी समस्याएं भी बढ़ रही हैं. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि राखड़ का यह प्रदूषण हसदेव नदी के जल को भी प्रदूषित कर रहा है. जिसे तत्काल प्रभाव से रोका जाना चाहिए.

कोरबा में प्रदूषण का मुद्दा गरमाया (ETV BHARAT)

​रोजगार और शोषण का मुद्दा गरमाया

ज्ञापन में भू-विस्थापितों ने अपनी उपेक्षा पर नाराजगी जताई है. ग्रामीणों का कहना है कि उनकी उपजाऊ जमीन खदान के विस्तार के लिए ले ली गई.लेकिन आज भी स्थानीय युवा रोजगार के लिए भटक रहे हैं. मांग की गई है कि माइंस की सभी वर्तमान और भविष्य की ठेका कंपनियों में स्थानीय भू-विस्थापित परिवारों को प्राथमिकता दी जाए. ​साथ ही, श्रमिक शोषण के मामलों को उठाते हुए ज्ञापन में कहा गया है कि ठेका कंपनियों द्वारा श्रमिकों को तय रेट से कम भुगतान किया जा रहा है. कई जगहों पर नियमों को ताक पर रखकर वेतन नकद (कैश) में दिया जा रहा है. इससे पीएफ (PF) और ईएसआई (ESI) जैसे वैधानिक लाभों से मजदूर वंचित रह जाते हैं. ग्रामीणों ने ऐसी कंपनियों की उच्च स्तरीय जांच करने और दोषी पाए जाने पर कठोर दंडात्मक कार्यवाही करने की मांग की है.

Protest in Korba
कोरबा में विरोध प्रदर्शन (ETV BHARAT)

रोजगार के लिए हम लगातार परेशान होते रहते हैं. वर्षों पहले जमीन का अधिग्रहण किया गया है. लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है. प्रक्रिया इतनी जटिल कर दी गई है, कि समस्या नहीं सुलझती. अब यह प्रशासन की जिम्मेदारी है कि एसईसीएल यदि कोई गड़बड़ी करता है, दादागिरी करता है. तो इसका समाधान किया जाए- बृजेश कुमार, भू विस्थापित

लगातार हो रहा नियमों का उल्लंघन

रैली और ज्ञापन सौंप जाने के कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस शासनकाल में मंत्री रहे जय सिंह अग्रवाल भी मौजूद थे. जिन्होंने कहा कि एसईसीएल प्रबंधन लगातार नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, भू विस्थापित लगातार परेशान हैं. जिसकी वजह से आंदोलन करने को विवश हैं. उनकी समस्याओं का समाधान होना चाहिए.

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