हांसी में प्रशासन की चेतावनी पर ग्रामीणों का जवाब- 'आरोप-प्रत्यारोप के बजाय बातचीत के जरिए निकालें समाधान'
हांसी एसपी विनोद कुमार और डीसी राहुल नरवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखा. अनशनकारियों ने शपथपत्र जारी किया.
Published : June 19, 2026 at 8:25 PM IST
हांसी: चैनत गांव में पेयजल की मांग को लेकर ग्रामीण आमरण अनशन पर बैठे हैं. शुक्रवार को हांसी एसपी विनोद कुमार और डीसी राहुल नरवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ग्रामीणों ने अपना पक्ष रखा. अनशनकारियों ने शपथपत्र जारी करते हुए कहा कि वो किसी दबाव, प्रलोभन या बहकावे में नहीं, बल्कि अपनी इच्छा से गांव के पीने के पानी के अधिकार के लिए आमरण अनशन पर बैठे हैं.
बातचीत से समाधान की अपील: ग्रामीणों ने कहा कि ये लड़ाई गांव के वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए लड़ी जा रही है. धरना कमेटी और अनशनकारियों ने प्रशासन से अपील की कि चेतावनियों और आरोप-प्रत्यारोप के बजाय बातचीत के जरिए समाधान निकाला जाए. ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके. विपक्ष पार्टी के सभी नेता अपना अपना समर्थन दे चुके हैं.
अनशनकारियों ने जारी किया शपथपत्र: अनशनकारियों ने शपथपत्र में कहा कि यदि उनके स्वास्थ्य या जीवन को किसी प्रकार की क्षति पहुंचती है, तो इसके लिए विधायक विनोद भ्याणा, एसपी विनोद कुमार और डीसी राहुल नरवाल जिम्मेदार होंगे. उनका आरोप है कि संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के पास समाधान की शक्ति होने के बावजूद अभी तक उनकी मांग पूरी नहीं की गई. प्रशासन समस्या का समाधान निकालने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उनकी आवाज दबाने और जनता को गुमराह करने का प्रयास कर रहा है. हम केवल अपने हिस्से के पीने के पानी की मांग कर रहे हैं, जो हमारा मूलभूत अधिकार है.
पेयजल पाइपलाइन से कनेक्शन देने की मांग: ग्रामीणों ने कहना है कि आज राजली हेड से पानी की आपूर्ति के लिए जो काम शुरू किया गया है. ये मांग नहीं मानी जायेगी. हमारी मांग है कि गांव से होकर गुजरने वाली शहरी पेयजल पाइपलाइन से ही चैनत को कनेक्शन दिया जाए. उनका दावा है कि इससे सरकार के करोड़ों रुपये की बचत होगी और भविष्य में बिजली तथा मोटर संबंधी समस्याओं से भी राहत मिलेगी.
धरने पर बैठे बुजुर्गों की तबीयत बिगड़ी: चैनत में धरना आज 35वें दिन और आमरण अनशन 11वें दिन में प्रवेश कर गया. स्वास्थ्य जांच में 81 वर्षीय टेकराम दूहन और बलवान दूहन का रक्तचाप काफी कम पाया गया. वहीं राजकुमार धानक की हृदय गति बढ़ने और दिलबाग दूहन को उल्टी की शिकायत बताई गई. बैठक में ये निर्णय लिया गया कि यदि सरकार जल्द समाधान नहीं करती है तो 22 जून को हांसी की जाट धर्मशाला में एक बड़ी पंचायत आयोजित की जाएगी, जिसमें आंदोलन की आगामी रणनीति और बड़े फैसले लिए जाएंगे. ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि चानौत का ये संघर्ष आगे भी शांतिपूर्ण और संवैधानिक तरीके से जारी रहेगा.
मंत्री से बैठक के बाद भी नहीं निकला समाधान: वहीं दूसरी तरफ हांसी के गांव चानौत में पेयजल की मांग को लेकर चल रहे धरने के बीच हरियाणा के मंत्री रणबीर गंगवा और धरना कमेटी के सदस्यों के बीच स्थानीय लोक निर्माण विभाग में बैठक किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सकी. इससे पहले शिक्षा मंत्री महिपाल ढांडा के साथ हुई बैठक भी बेनतीजा रही थी. धरना कमेटी के सदस्य अनूप चानौत ने मंत्री के समक्ष ग्रामीणों का पक्ष रखते हुए कहा कि शहर के लिए आने वाली पाइपलाइन में पर्याप्त प्रेशर रहेगा और जलघर भरने के बाद पानी शहर की ओर भेजा जा सकता है. उनका कहना था कि गांव तक पहले से पाइपलाइन बिछी हुई है तथा केवल आगे पाइपलाइन का आकार बढ़ाकर समस्या का समाधान किया जा सकता है.
कैबिनेट मंत्री ने दिया समाधान का आश्वासन: बैठक के दौरान मंत्री रणबीर गंगवा ने जल्द ही समाधान की बात जरूर कही है. इन्होंने कहा कि इस विषय पर मुख्यमंत्री से भी चर्चा करेंगे. हालांकि ग्रामीणों ने धरना समाप्त करने से साफ इनकार कर दिया और कहा कि जब तक शहरी पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति नहीं की जाती, तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.
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