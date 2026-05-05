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अछोटा में फूटा ग्रामीणों का गुस्सा, पुलिस से झूमाझटकी

अर्जुनी थाना पुलिस और सीएसपी अभिषेक चतुर्वेदी की मौजूदगी में पुलिस और ग्रामीणों के बीच धक्का-मुक्की भी हुई. वायरल वीडियो में पुलिसकर्मियों द्वारा ग्रामीणों को धक्का देते और पकड़ते हुए देखा जा सकता है, जिससे लोगों में आक्रोश और बढ़ गया.

धमतरी : अछोटा गांव में मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. ग्रामीणों ने धमतरी-सिहावा मुख्य मार्ग पर चक्काजाम कर दिया और सड़क पर ही धरने पर बैठ गए. करीब एक घंटे तक यातायात पूरी तरह बाधित रहा.

ग्रामीणों का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि पूर्व सरपंच और उप सरपंच ने अपने कार्यकाल में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया है. इस मामले की शिकायत कलेक्टर से लेकर अन्य अधिकारियों तक की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. प्रदर्शनकारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक स्थानीय जनप्रतिनिधि के पति द्वारा क्षेत्र में अवैध खनन कराया जा रहा है.

धमतरी के अछोटा में प्रदर्शन (ETV BHARAT)

ग्राम विकास समिति के सचिव योगेश्वर देवांगन और पूर्व अध्यक्ष जितेंद्र देवांगन ने बताया कि पिछले एक साल से करोड़ों रुपए के कथित घोटाले की शिकायत लेकर वे दर-दर भटक रहे हैं. उनका आरोप है कि जांच में अनियमितताएं प्रमाणित होने के बावजूद दोषियों पर कार्रवाई नहीं की जा रही, बल्कि राजनीतिक दबाव में मामले को दबाया जा रहा है.

हम पिछले एक साल से गांव में लाखों करोड़ों के भ्रष्टाचार पर कार्यवाही के लिए चक्कर लगा रहे हैं. जांच के बाद कलेक्टर ने सरपंच, उपसरपंच, सचिव पर कार्यवाही का आदेश दिया लेकिन साल भर से कोई एक्शन नहीं हो रहा है. करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है. कांग्रेस के नेता को बीजेपी वाले बचाने का प्रयास कर रहे हैं. लगता है दोनों में मिलीभगत है- योगेश्वर देवांगन,सचिव, ग्राम विकास समिति

धमतरी में प्रशासन के खिलाफ गुस्से में ग्रामीण (ETV BHARAT)

दोषियों को बचाने का आरोप

ग्रामीणों ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पंचायत के दस्तावेज, ग्राम सभा रजिस्टर और अन्य महत्वपूर्ण रिकॉर्ड भी गायब कर दिए गए हैं. सरकारी जमीन के पैसों के दुरुपयोग और अवैध उत्खनन के जरिए बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की गई है. महिलाओं ने भी आंदोलन में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया और कहा कि वे न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगी. उनका आरोप है कि असली दोषियों को बचाया जा रहा है और आवाज उठाने वालों को ही परेशान किया जा रहा है.

क्या कहते हैं अधिकारी ?

एसडीएम पीयूष तिवारी ने बताया कि ग्रामीणों की मांगों में अवैध उत्खनन और पूर्व पंचायत प्रतिनिधियों पर भ्रष्टाचार के आरोप शामिल हैं. कुछ मामलों में कार्रवाई की जा चुकी है. उपसरपंच को बर्खास्त किया जा चुका है. शेष मामलों की जांच जारी है और जल्द ही नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

धमतरी की सड़क पर जाम (ETV BHARAT)

एसडीएम के आश्वासन के बाद जाम हटाया

एसडीएम पीयूष तिवारी ने ग्रामीणों को समझाइश दी. उन्होंने जांच और कार्रवाई का आश्वासन दिया. इसके बाद चक्काजाम समाप्त कर दिया गया, लेकिन ग्रामीण सड़क किनारे टेंट लगाकर धरने पर डटे रहे. प्रदर्शन के दौरान स्थिति तनावपूर्ण हो गई.