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ग्रामीणों ने प्रदर्शन कर मांगा पानी, तो राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज, गहलोत ने कसा तंज

दरअसल गत 27 मई को पानी को लेकर ग्रामीणों ने धुंधाड़ा गांव में प्रदर्शन किया था. इस दौरान महिलाओं ने विरोध स्वरूप मटकिया फोड़ी थीं. इसको लेकर सहायक अभियंता ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि ग्राम धुन्धाडा में लगभग 60 प्रतिशत गांव की पेयजल सप्लाई 14, 15, 16, 24 और 25 मई को कर दी थी. बची हुई आपूर्ति 27, 28 मई को होनी थी. लेकिन 27 मई की सुबह जानबूझकर कुछ व्यक्ति विशेषों ने बिना किसी अनुमति के पानी नहीं आने की बात बताकर रास्ता रोक राजकार्य में बाधा पहुंचाई थी.

जोधपुर: जिले में इन दोनों इंदिरा गांधी नहर के क्लोजर खत्म होने के बाद भी जलापूर्ति का संकट बना हुआ है. जलदाय विभाग के तमाम दावों के बावजूद शहर और गांव में पानी की लगातार कटौती की जा रही है. इस बीच कैबिनेट मंत्री जोगाराम पटेल की लूणी विधानसभा क्षेत्र के धुंधाड़ा गांव में पानी से परेशान लोगों ने गत 27 मई को प्रदर्शन किया. प्रदर्शन को लेकर जलदाय विभाग के सहायक अभियंता ने ग्रामीणों के खिलाफ राजकार्य में बाधा का मामला दर्ज करवाया है. पानी की मांग पर मामला दर्ज होने को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि 'पानी मांगोगे तो जेल जाओगे'.

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'मंत्री से पानी मांगने पर हुआ मुकदमा': इस मामले में हनुमान राम, शांतिलाल माली, हीराराम मीणा, रमेश माली, ओमाराम मेघवाल और दयाराम को आरोपी बनाया गया है. शांतिलाल ने बताया कि हमने कैबिनेट मंत्री से सिर्फ पानी मांगा था. लेकिन पानी के नाम पर हमारे खिलाफ मुकदमे दर्ज कर दिए गए. क्या पानी मांगना हमारा हक नहीं है? इसी घटना पर पूर्व सीएम गहलोत ने हमला बोलते हुए कहा कि 'पानी मांगोगे तो जेल जाओगे'. राजस्थान में भाजपा सरकार का नया 'डबल इंजन' सर्कस. धुंधाड़ा गांव में ग्रामीणों ने कैबिनेट मंत्री एवं इसी गांव के निवासी जोगाराम पटेल के सामने पानी की किल्लत की समस्या रखी और पानी दिलाने की मांग की थी. मंत्रीजी पानी तो नहीं दिला सके, उल्टा पेयजल विभाग ने ग्रामीणों पर राजकार्य में बाधा डालने की FIR दर्ज करवा दी.

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'प्रदर्शन गांव में, मामला दर्ज करवाया विभाग ने: खास बात यह भी है कि सहायक अभियंता ने राजकार्य में बाधा का आरोप लगा मुकदमा दर्ज करवाया है. लेकिन यह प्रदर्शन विभाग के कार्यालय में नहीं होकर गांव के अंदर हुआ था. जहां आस-पास कोई विभाग भी नहीं था, ना ही कोई राजकार्य था. बावजूद इसके जलदाय विभाग द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया गया. सामान्यतः ऐसे मामलों में पुलिस ही रास्ता रोकने पर मुकदमा दर्ज करती है. लेकिन जलदाय विभाग इस मामले में सरकारी पक्ष बना है. जब हमने मुकदमा दर्ज करवाने वाले जलदाय विभाग के सहायक अभियंता मानसिंह धाकड़ से बात की, तो उनका कहना था कि प्रदर्शन गांव में हुआ था, लेकिन पेयजल को लेकर बनी एक कमेटी के निर्णय के आधार पर हमने लूणी पुलिस थाने में मामला दर्ज करवाया है. मामले की जांच सब इंस्पेक्टर गोविंद सिंह को सौंपी गई हैं.