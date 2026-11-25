ETV Bharat / state

निर्माणाधीन आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे पर किसानों ने दी आत्मदाह की चेतावनी- 'अंडरपास नहीं बना तो आंदोलन होगा'

आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे पर ग्रामीणों ने बोला हल्ला, ( ETV Bharat )

गया: बिहार के गया में निर्माणाधीन आमस- दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है. इसी बीच पंचानपुर के समीप खनेटू गांव के पास इस एक्सप्रेसवे पर अंडर बाईपास की मांग तेज हो गई है. जिससे सैंकड़ों ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आत्मदाह के लिए विविश होंगे.

खनेटू गांव के समीप अंडर बाईपास की मांग