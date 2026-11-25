निर्माणाधीन आमस-दरभंगा एक्सप्रेसवे पर किसानों ने दी आत्मदाह की चेतावनी- 'अंडरपास नहीं बना तो आंदोलन होगा'
Amas Darbhanga Expressway: आमस- दरभंगा एक्सप्रेसवे पर अंडर बाईपास की मांग को लेकर ग्रामीणों ने हल्ला बोल दिया है. रिपोर्ट- रतनेश कुमार
Published : November 25, 2026 at 10:29 AM IST
गया: बिहार के गया में निर्माणाधीन आमस- दरभंगा एक्सप्रेसवे का निर्माण हो रहा है. इसी बीच पंचानपुर के समीप खनेटू गांव के पास इस एक्सप्रेसवे पर अंडर बाईपास की मांग तेज हो गई है. जिससे सैंकड़ों ग्रामीणों ने विरोध-प्रदर्शन किया और चेतावनी दी कि अगर उनकी मांग नहीं मानी गई तो वो आत्मदाह के लिए विविश होंगे.
खनेटू गांव के समीप अंडर बाईपास की मांग
ग्रामीणों का कहना है, कि आमस- दरभंगा एक्सप्रेस के बनने से उन्हें तब कोई दिक्कत नहीं है, जब उन्हें अंडर बाईपास दे दिया जाए. संबंधित विभाग और प्रशासन से इस संबंध में कई बार मांग की गई, लेकिन मांग को अनसुना किया गया. जिससे आज हम आक्रोशित होकर सड़क पर उतरने को विवश हैं.
सामाजिक जरूरत से जुड़ा मामला
ग्रामीणों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की मृत्यू हो जाती है तो उसे श्मशान घाट तक ले जाने में भारी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. ऐसे में यह केवल आवागमन की सुविधा नहीं, बल्कि ग्रामीणों की सामाजिक जरूरत और बुनियादी अधिकारों से जुड़ा मामला है.
किसान और मजदूरों को आवागमन में परेशानी
ग्रामीण भोला ठाकुर ने बताया कि एक्सप्रेसवे निर्माण में उनकी जमीनें अधिग्रहित की गई हैं. पंचानपुर के समीप खनेटू गांव के पास एक्सप्रेसवे में अंडर पास नहीं दिया जा रहा है, जिससे आशंका है कि अगर निर्माण कार्य पूरा हुआ, तो किसान और मजदूरों को खेतों पर पहुंचना मुश्किल हो जाएगा और कई किलोमीटर की दूरी बढ़ जाएगी.
''अगर अंडर बाईपास का निर्माण नहीं हुआ तो अपने आंदोलन के तेज करेंगे. जरूरत पड़ने पर आत्मदाह जैसा कदम उठाने को मजबूर होंगे. हमारे गांव की आबादी 1500 से 2000 के बीच है. ऐसे में समझा जा सकता है, कि हम लोगों को क्या मुश्किलें होंगी. हमारी समस्या को हल्के में लिया जाता है, तो हम लोग चरणबद्ध आंदोलन करेंगे. हम ग्रामीणों को हर हाल में अंडर बाईपास चाहिए''. -रामानुज कुमार, ग्रामीण
अंडर बाईपास ना बनने जान-माल की क्षति
भोला ने आगे बताया कि खनेटू गांव के पास अंडर बाईपास का निर्माण कराया जाए, ताकि किसान सीधे अपने खेतों तक पहुंच सके. साथ ही अंडर बाईपास बनने से उनकी जान-माल की क्षति भी नहीं होगी. वहीं, अगर अंडर बाईपास नहीं बनता है, तो कई तरह की परेशानियां सामने आ सकती हैं. सबसे पहले तो किसानी बर्बाद होगी. फिर जान-माल की क्षति होगी.
ग्रामीणों की समस्या सामने आई है. इससे वरीय अधिकारियों को अवगत कराया जाएगा. यदि नियमानुसार अंडर बाईपास का मार्ग का विकल्प होता है, तो उसे पूरा करने की कोशिश होगी. फिलहाल ग्रामीणों को समझा-बुझाकर शांत कराया गया है. आश्वासन के बाद सड़क का निर्माण कार्य कराया जा रहा है. एनएचएआई के अधिकारी.
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