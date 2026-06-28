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शराब की दुकान हटाने की मांग लेकर ग्रामीणों ने NH-27 किया जाम, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

काफी देर तक चली समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सका.

ग्रामीणों ने NH-27 किया जाम
ग्रामीणों ने NH-27 किया जाम (ETV Bharat Baran)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 28, 2026 at 2:34 PM IST

2 Min Read
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बारां : जिले के शाहबाद क्षेत्र में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा. बांसथूनी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (NH-27) पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया. प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

डीएसपी आशीष कुमार भार्गव ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि गांव के समीप संचालित शराब की दुकान से सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है. आए दिन शराबियों के कारण महिलाओं और बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है. कई बार प्रशासन से दुकान हटाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया. हाईवे जाम की सूचना मिलते ही शाहबाद डीएसपी आशीष भार्गव और भंवरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.

शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat Baran)

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काफी देर तक चली समझाइश के बाद ग्रामीणों ने जाम समाप्त किया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात सुचारू रूप से शुरू हो सका. इस दौरान हाईवे पर लंबा जाम लगने से दर्जनों वाहन फंस गए और लोगों को काफी देर तक इंतजार करना पड़ा. पुलिस ने यातायात व्यवस्था संभालते हुए वाहनों की आवाजाही सामान्य कराई. ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही शराब की दुकान को नहीं हटाया गया तो भविष्य में और बड़ा आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी. प्रशासन की और मौके पर पहुंचे तहसीलदार ने ग्रामीणों की मांगों पर नियमानुसार कार्रवाई का भरोसा दिलाया.

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