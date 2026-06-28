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शराब की दुकान हटाने की मांग लेकर ग्रामीणों ने NH-27 किया जाम, महिलाओं ने किया प्रदर्शन

बारां : जिले के शाहबाद क्षेत्र में शराब की दुकान हटाने की मांग को लेकर रविवार को ग्रामीणों का आक्रोश सड़क पर फूट पड़ा. बांसथूनी गांव के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-27 (NH-27) पर बड़ी संख्या में ग्रामीणों, विशेषकर महिलाओं ने सड़क पर बैठकर प्रदर्शन किया और हाईवे जाम कर दिया. प्रदर्शन के चलते हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गईं, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा.

डीएसपी आशीष कुमार भार्गव ने बताया कि ग्रामीणों का कहना है कि गांव के समीप संचालित शराब की दुकान से सामाजिक माहौल बिगड़ रहा है. आए दिन शराबियों के कारण महिलाओं और बच्चों को परेशानी उठानी पड़ रही है. कई बार प्रशासन से दुकान हटाने की मांग की गई, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से ग्रामीणों ने आंदोलन का रास्ता अपनाया. हाईवे जाम की सूचना मिलते ही शाहबाद डीएसपी आशीष भार्गव और भंवरगढ़ थाना पुलिस मौके पर पहुंची. अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उनकी समस्याएं सुनी और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया.