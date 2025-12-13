ETV Bharat / state

पट्टों की मांग को लेकर फूटा ग्रामीणों का आक्रोश, 16 दिसंबर को कलेक्ट्रेट पर हल्ला बोल का ऐलान

उदयपुर क्षेत्र में पेराफेरी (UDA) क्षेत्रों में पट्टों की मांग को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया.

उदयपुर में पट्टों की मांग को लेकर प्रदर्शन
उदयपुर में पट्टों की मांग को लेकर प्रदर्शन (ETV Bharat Udaipur)
Published : December 13, 2025

Updated : December 13, 2025

उदयपुर : उदयपुर विकास प्राधिकरण (यूडीए) की पेराफेरी में आने वाली पंचायतों और नगर निगम क्षेत्र में शामिल गांवों को पट्टे देने की मांग को लेकर चल रहा आंदोलन शुक्रवार को और तेज हो गया. पेराफेरी पंचायत जिला संघर्ष समिति के आह्वान पर सर्व समाज के ग्रामीणों ने उदयपुर शहर के चारों ओर एक साथ प्रदर्शन किया. ढोल-नगाड़ों की थाप और नारेबाजी के बीच ग्रामीणों ने प्रशासन के प्रति अपना आक्रोश खुलकर जाहिर किया.

जमकर किया गया विरोध प्रदर्शन : शहर के चारों प्रमुख प्रवेश द्वारों पर प्रदर्शन शुरू हुआ. पूर्व देबारी, रामपुरा, भुवाणा चौराहा और बलीचा क्षेत्र में बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हुए. भुवाणा चौराहा पर आसपास की पंचायतों के लोगों ने टायर जलाकर विरोध जताया और अपने अधिकारों की मांग करते हुए नारे लगाए. साथ ही ढोल बजाकर चेतावनी दी गई कि यदि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र होगा. संघर्ष समिति के संयोजक चंदन सिंह देवड़ा ने कहा कि यह प्रदर्शन प्रशासन के लिए चेतावनी है. उनका आरोप है कि अधिकारी सरकार के आदेशों की पालना में रुचि नहीं ले रहे हैं. उन्होंने ऐलान किया कि यदि जल्द समाधान नहीं हुआ तो 16 दिसंबर को 205 गांवों के लोग उदयपुर कलेक्ट्रेट पर बड़े स्तर पर 'हल्ला बोल' प्रदर्शन करेंगे.

चंदन सिंह देवड़ा संघर्ष समिति के संयोजक (ETV Bharat Udaipur)

ग्रामीणों का कहना है कि यूडीए पेराफेरी या नगर निगम में शामिल होने के बाद भी उन्हें आबादी भूमि पर पट्टे नहीं दिए जा रहे हैं. इस संबंध में कई बार सरकार और प्रशासन को ज्ञापन सौंपे गए, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला. संघर्ष समिति की प्रमुख मांग है कि 31 दिसंबर 2024 तक की आबादी वाली भूमि को संबंधित पंचायतों को आबादी सौंपा जाए. साथ ही बिना नोटिस तोड़े गए गरीब परिवारों के मकानों का तुरंत मुआवजा दिया जाए और भविष्य में बिना सुनवाई किसी का आशियाना न तोड़ा जाए. इसके अलावा पहाड़ी भूभाग वाले नए पेराफेरी गांवों को यूडीए से बाहर रखने, यूडीए पेराफेरी में शामिल 70 नए गांवों की बिला नाम और चरागाह भूमि पंचायतों को हस्तांतरित करने की भी मांग उठाई गई.

