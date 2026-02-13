नर्मदापुरम में श्मशान के लिए जमीन नहीं मिलने पर ग्रामीणों का प्रदर्शन, सड़क पर शव रखकर हंगामा
नर्मदापुरम के बनखेड़ी में चिह्नित भूमि पर अंतिम संस्कार करने के लिए ग्रामीणों ने 4 घंटे तक किया प्रदर्शन. अधिकारियों की समझाइश देकर हटाया जाम.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : February 13, 2026 at 8:27 PM IST
पिपरिया/नर्मदापुरम: नर्मदापुरम के बनखेड़ी जनपद की ग्राम पंचायत परसवाड़ा में मृतक के परिजनों को अंतिम संस्कार की जगह नहीं मिलने पर उन्होंने गांव के बीच चौराहे पर शव रखकर प्रदर्शन शुरू कर दिया. अधिकारियों की समझाइश इसके बाद गांव में ही निर्धारित स्थान में मृतक का अंतिम संस्कार हो पाया.
मामला नर्मदापुरम के बनखेड़ी जनपद की ग्राम पंचायत परसवाड़ा के तहत आने वाले ग्राम नादना का है. यहां मृतक के परिजन मुक्तिधाम के लिए पटवारी द्वारा चिह्नित स्थान पर शव का अंतिम संस्कार करने का प्रयास कर रहे थे. लेकिन गांव के ही कुछ लोगों ने निजी भूमि बताकर अंतिम संस्कार का विरोध जताया. जिससे नाराज मृतक के परिजनों के साथ अंतिम संस्कार में शामिल ग्रामीणों ने गांव के पीपल चौक पर शव रखकर गांव की मुख्य सड़क को भी जाम कर दिया.
निजी भूमि बताकर अंतिम संस्कार नहीं करने दिया, ग्रामीणों का हंगामा
प्रदर्शन की वजह से गांव के लोगों का आवागमन बंद हो गया. करीब 4 घंटे तक चले प्रदर्शन की गंभीरता को देखते हुए पटवारी और बनखेड़ी थाना प्रभारी विजय सनस मौके पर पहुंचे. ग्रामीणों को समझाइश दी गई लेकिन कुछ लोग चिह्नित भूमि पर ही अंतिम संस्कार करने की मांग पर अड़े रहे. जबकि दूसरे पक्ष के लोगों का कहना था कि यह निजी भूमि है. हालांकि अधिकारियों की समझाइश के बाद निर्धारित स्थान पर मृतक का अंतिम संस्कार हो पाया.
गांव के पुरुषोत्तम चौहान ने बताया कि हल्कोरी (45) का निधन हो गया था. सुबह से अंतिम संस्कार के लिए समाज के लोग एकत्रित हो गए थे लेकिन अंतिम संस्कार के लिए गांव में जगह नहीं मिली. पटवारी द्वारा मुक्तिधाम के लिए एक स्थान चिह्नित किया गया था, लेकिन कुछ ग्रामीणों ने उस स्थान को अपनी निजी भूमि बताई और अंतिम संस्कार करने पर आपत्ति दर्ज कराई. आपत्ति जताने वाले ग्रामीणों का कहना था कि पास के गांव में मुक्तिधाम है, वहीं अंतिम संस्कार किया जाए. जबकि हम गांव में ही अंतिम संस्कार करना चाहते थे.
मुक्तिधाम बनाने कई बार दिया आवेदन
अंतिम संस्कार में शामिल लोगों का कहना था कि उन्होंने पूर्व में भी इस समस्या को लेकर अधिकारियों, राजस्व विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई आवेदन दिए. लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला. अब तक मुक्तिधाम के लिए स्थायी व्यवस्था नहीं की गई. ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द से जल्द मुक्तिधाम के लिए शासकीय भूमि उपलब्ध कराकर स्थाई समाधान करने की मांग की है, ताकि भविष्य में इस तरह की स्थिति उत्पन्न न हो.
मुक्तिधाम बनाने की मांग पर अड़े थे ग्रामीण
विरोध प्रदर्शन के बाद मौके पर पहुंचे बनखेड़ी थाना प्रभारी विजय सनस ने बताया कि पूर्व में ग्रामीण एक निश्चित स्थान पर अंतिम संस्कार करते थे. लेकिन कुछ ग्रामीण उसे निजी भूमि बताकर अंतिम संस्कार करने पर आपत्ति दर्ज करने लगे. मृतक के परिजन और समाज के लोग गांव में अंतिम संस्कार करने को लेकर प्रदर्शन करने लगे. उन्हें तहसीलदार के जरिए जल्द मुक्तिधाम बनाने का आश्वासन और समझाइए दी गई जिसके बाद उन्होंने प्रदर्शन खत्म कर शव का अंतिम संस्कार किया.