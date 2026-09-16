नीमराणा में पार्षद प्रतिनिधि को हिरासत में लेने पर हंगामा, ग्रामीणों ने थाने पर किया प्रदर्शन
थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जुटने से देर रात तक माहौल गरमाया रहा. पुलिस समझाइश में जुटी रही.
Published : September 16, 2026 at 7:51 AM IST
बहरोड : जिले के नीमराणा में नगर निकाय चुनाव के रिजल्ट के बाद मंगलवार देर रात उस समय हंगामा हो गया, जब प्रतापसिंहपुरा वार्ड नंबर 5 से निर्वाचित पार्षद सुमन देवी के प्रतिनिधि चंदन सैनी को पुलिस ने एक होटल से हिरासत में लिया और थाने ले गई. चंदन को पुलिस हिरासत में लेने की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण नीमराणा थाने पहुंचे और विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने चंदन को छोड़ने की मांग की. मांग नहीं मानने पर थाने का घेराव किया. मामले की सूचना मिलने पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे. थाने के बाहर बड़ी संख्या में ग्रामीणों के जुटने से देर रात तक माहौल गरमाया रहा. पुलिस समझाइश में जुटी रही.
पैसे बांटने की सूचना पर कार्रवाई : नीमराणा डीएसपी कृष्ण कुमार ने बताया कि कंट्रोल रूम के जरिए नीमराणा में हाईवे स्थित आयुष होटल में हरियाणा नंबर की गाड़ी से रुपए लाने एवं प्रत्याशियों के बीच बांटे जाने की सूचना मिली थी. पुलिस पहुंची और मामले की जांच शुरू की. डीएसपी ने बताया कि पुलिस होटल के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक कर रही है. मामले की जांच के बाद ही आगे कार्रवाई की जाएगी. पुलिस पता लगा रही है कि होटल में मौजूद लोगों की गतिविधियां क्या थीं और वास्तव में क्या चुनाव में रुपए बांटने का कोई मामला है.
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विधायक यादव ने लगाए आरोप: चंदन को पुलिस हिरासत में लेने की सूचना पर मुंडावर से कांग्रेस विधायक ललित यादव मौके पर पहुंचे. उन्होंने पुलिस हिरासत को लेकर सवाल उठाए और इसे राजनीतिक कार्रवाई बताया. विधायक यादव ने मीडिया से बातचीत में आरोप लगाया कि नीमराणा में कांग्रेस का बोर्ड बनने की स्थिति को देखते हुए उसके प्रत्याशी के प्रतिनिधि को जबरन उठाया गया है. जिन लोगों को पुलिस ने पकड़ा है, वे किसान हैं. किसानों के घरों में रुपए होना सामान्य बात है. यदि पुलिस को शिकायत या संदेह है तो निष्पक्ष तरीके से जांच करे. ऐसी कार्रवाई जारी रही तो बड़ी संख्या में लोग थाने पहुंच सकते हैं.
सीसीटीवी फुटेज से खुलेगा मामला: फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है. होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि होटल में रुपए लाने और बांटने की सूचना में कितनी सच्चाई है. दूसरी ओर चंदन की हिरासत के विरोध में ग्रामीणों के थाने पहुंचने के बाद पुलिस ने मौके पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी. देर रात तक पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश करते रहे.
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