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सड़क के लिए 40 किलोमीटर किया मार्च, नर्मदापुरम कलेक्टर कार्यालय बना ग्रामीणों का ठिकाना

नर्मदापुरम: सड़क निर्माण की मांग पूरी नहीं किए जाने से आक्रोशित ग्रामीण अपने गांव से 40 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिला मुख्यालय पहुंचकर कलेक्ट्रेट कार्यालय के सामने प्रदर्शन करने जुट गए हैं. वे हनुमान चालीसा गाकर अपनी मांगों को बुलंद कर रहे हैं. ग्रामीण गांव में सड़क निर्माण करने की मांग को लेकर कलेक्टर को ज्ञापन देने को लेकर अड़े हुए हैं.

40 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिला मुख्यालय के लिए पैदल रवाना हुए ग्रामीण

नर्मदापुरम के डोलरिया तहसील में नानपा-कुल्हड़ा मार्ग की खराब हालत को लेकर तीन दिन से जारी ग्रामीणों के आंदोलन ने व्यापक रूप ले लिया. ग्रामीणों ने बुधवार और गुरुवार को गांव में शांति पूर्वक विरोध प्रदर्शन किया था. वहीं आज शुक्रवार सुबह सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण मां नर्मदा का पूजन-अर्चन कर गांव से 40 किलोमीटर दूर नर्मदापुरम जिला मुख्यालय के लिए पैदल रवाना हुए. देर शाम करीब 7 बजे सभी ग्रामीण जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के लिए पहुंच गए और हनुमान चालीसा के साथ कलेक्ट्रेड कार्यालय के गेट के सामने प्रदर्शन शुरू कर दिया. ग्रामीण कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग को लेकर अड़े हुए हैं.

लोगों ने सड़क संपर्क समिति नानपा कुल्हड़ा के बैनर तले तीन दिन का धरना प्रदर्शन शुरू किया

दरअसल जिले के सिवनी मालवा विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत आने वाली तहसील डोलरिया के ग्राम नानपा कुल्हड़ा गांव के लोग सड़क नहीं होने की वजह से करीब पांच वर्षों से परेशान थे. ग्रामीण लंबे समय से अपने सांसद, विधायक एवं जिला प्रशासन से सड़क निर्माण की मांग कर रहे थे. मांगें नहीं सुने जाने से नाराज लोगों ने सड़क संपर्क समिति नानपा कुल्हड़ा के बैनर तले तीन दिन का धरना प्रदर्शन शुरू किया. ग्रामीणों ने गांव में ही बुधवार को शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया था.