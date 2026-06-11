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लूणी विधानसभा में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर मटकियां फोड़ीं, आरोप- विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को पानी की आपूर्ति कर रहे

लोगों ने अपने विधायक और सरकार में मंत्री जोगाराम पटेल को लेकर गुस्सा जाहिर किया. ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि विधायक अपने क्षेत्र के लोगों को ही पानी की नियमित आपूर्ति कर रहे हैं, जबकि उनकी विधानसभा के दर्जनों गांवों में लोग पानी को तरस रहे हैं. उनका इस ओर ध्यान नहीं है. प्रदर्शन में खारा बैरा पुरोहितान सहित अन्य गांवों के लोग और इस क्षेत्र में खनन में काम करने वाले मजदूर शामिल हुए. मजूदरों ने बताया कि हमारे इलाके में पीने के ​लिए पानी नहीं आ रहा है. 500 रुपए का टैंकर खाली करवाना पड़ रहा है. मजूदरी के साथ यह संभव नहीं.

जोधपुर: नहर बंदी खत्म होने के बावजूद भी जोधपुर जिले में जलापूर्ति का संकट बना हुआ है. जिले की लूणी विधानसभा के कई गांवों में नियमित जलापूर्ति नहीं होने के विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया. इस दौरान महिलाएं हाथों में ​मटकियां लेकर आईं. कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन के दौरान मटकियां फोड़ी गईं. वहीं, अतिरिक्त मुख्य अभियंता दिनेश नागौरी ने बताया कि जलाशयों में पानी का लेवल बन रहा है. अगले कुछ दिनों में सात दिन में एक बार शटडाउन लिया जाएगा.

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दावा- छह हजार टैंकर डाले : प्रदर्शन की अगुवाई कर रह गौतम सिंह राजपुरोहित ने बताया कि पहले ही प्रदर्शन की चेतावनी दे रखी थी. इसके चलते एक रात पहले गांव में थोड़ी सप्लाई हुई. प्रशासन यह कह रहा है कि पानी की आपूर्ति हो रही है, तो इतने लोग यहां क्यों आते? हम लगातार हमारे इलाके में जलापूर्ति को लेकर संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन जनप्रतिनिधि व प्रशासन हमारी सुनवाई नहीं कर रहा है.

लूणी विधानसभा में ग्रामीणों का कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन (ETV Bharat Jodhpur)

प्रदर्शन से ठीक पहले लूणी विधानसभा में जलापूर्ति के विज्ञापन गुरुवार को प्रसारित किए गए हैं, जिनमें दावा किया गया कि गर्मी के समय में 6339 टैंकर से लूणी विधानसभा में आपूर्ति की गई है. इसके अलावा हर दिन नियमित आपूर्ति का भी दावा किया जा रहा है, लेकिन प्रर्दशनकारियों का कहना था कि अगर घर पर पानी आता तो वो यहां क्यों आते?

प्रदर्शन के दौरान बुजुर्ग महिला (ETV Bharat Jodhpur)

टेलएंड की कॉलोनी में हो रही दिक्कत : लूणी विधानसभा से सटे जोधपुर के कुड़ी इलाके में पानी की लेकर परेशानी चल रही है. यहां टेलएंड की कॉलोनियों में पानी नहीं आने स लोगोंं को टैंकर मंगवाने पड़ रहे हैं. अगर कभी पानी आता है तो कम दबाव से आता है. सरकारी पानी के टैंकर भी नियमित नहीं आने से बड़ी संख्या में परिवारों को परेशान होना पड़ रहा है. पंजाब में नहरबंदी खत्म होने के बाद कायलाना सहित अन्य रिवर्जवायर में पानी की आवक शुरू हो गई, लेकिन कम आवक से पानी स्टोरेज नहीं हो पा रहा है. 18 दिन पहले नहरबंदी खत्म हुई थी, लेकिन अभी भी हर तीसरे दिन शटडाउन लिया जा रहा है.