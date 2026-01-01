ETV Bharat / state

निजी कंपनी की गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार की मौत, मांगों पर सहमति बनने के बाद धरना समाप्त

बाड़मेर : जिले के शिव थाना क्षेत्र में बुधवार रात को सोलर कंपनी की गाड़ी की टक्कर से पाबूनगर निवासी जबर सिंह की मौत हो गई. मामले में आक्रोशित मृतक के परिजन और समाज के लोग गुरुवार सुबह से जिला अस्पताल के आगे विभिन्न मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए. इस मामले को लेकर शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी, भाजपा नेता स्वरूप सिंह खारा भी मृतक के परिजनों के साथ मोर्चरी के बाहर धरने पर बैठ गए. पुलिस और प्रशासन के अधिकारी और कंपनी के अधिकारियों ने धरने पर पहुंचकर वार्ता की, जिसके बाद धरना समाप्त हुआ. जिले के पाबूनगर निवासी जबर सिंह (40) पुत्र कलसिंह बुधवार रात को शिव से बाइक पर अपने गांव की तरफ जा रहा था. इस दौरान लखा गांव से शिव की ओर आ रहे कंपनी में लगे एक गाड़ी ने उसे टक्कर मार दी. इससे उसके दोनों पैर टूट गए और वो गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे प्राथमिक उपचार के बाद बाड़मेर रेफर किया गया, जहां जिला हॉस्पिटल में उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया. पुलिस ने मृतक के शव को कब्जे में लेकर जिला अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया. इस घटना से आक्रोशित ग्रामीण मृतक के परिजनों के लिए आर्थिक मदद की मांग कर रहे थे, जिसमें दोपहर को करीब 3:30 बजे के आसपास सहमति बनी. घटनाक्रम को लेकर किसने क्या कहा सुनिए (ETV Bharat Barmer) पढ़ें. बजरी ट्रॉली की टक्कर से युवक की मौत, ग्रामीणों ने दिया धरना, कांग्रेस नेताओं की मौजूदगी में हुआ समझौता