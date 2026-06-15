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ओवर ब्रिज बनवा दीजिए या हमें इच्छा मृत्यु दे दीजिए 'साहब', पैदल मार्च कर डीसी दफ्तर पहुंचे सैकड़ों ग्रामीण

भाकपा के बैनल तले प्रदर्शन करते स्थानीय ( ईटीवी भारत )