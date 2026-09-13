ETV Bharat / state

कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने लगाया ‘काम नहीं तो वोट नहीं’ का बैनर, भड़के विधायक ने बता दिया BJP विरोधी

लखीमपुर खीरी/कानपुर : धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के सिसैया खुर्द गांव में रविवार को विकास कार्यों की बदहाली के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. गांव में जलभराव और कीचड़ की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया.

इस दौरान आक्रोशित लोगों ने ग्राम प्रधान और स्थानीय भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने प्रदर्शन स्थल पर 'काम नहीं तो वोट नहीं' का बड़ा बैनर लगाकर आगामी चुनावों के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से सड़क, जलनिकासी और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

ग्रामीणों के मुताबिक, इस गांव की आबादी दो हजार से अधिक है. यहां बरसात के दिनों में सड़क पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ती है. सबसे ज्यादा तो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को होती है.

ग्रामीणों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान गांव में विकास कार्य कराने के वादे किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया. इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने विधायक और प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है. ग्रामीणों ने साफ कहा है कि ‘काम नहीं तो वोट नहीं’. जब तक गांव में सड़क और अन्य जरूरी विकास कार्य नहीं कराए जाते, तब तक वह अपने मतदान को लेकर फैसला नहीं बदलेंगे.

इधर प्रधान प्रतिनिधि भग्गू खां ने कहा कि गांव में इंटरलॉकिंग खड़ंजा बनाया गया है. उनके कार्यकाल में करीब 60 आवास और शौचालय भी दिए गए हैं, जबकि पूर्व प्रधान के कार्यकाल में भी करीब 100 आवास बनाए गए थे. प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है कि गांव के केवल तीन लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं और उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है.

वहीं, भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने ग्रामीणों के आरोपों पर कहा कि “यह वही लोग हैं, जो मेरे और भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं.” विधायक ने आरोप लगाया कि ये लोग विपक्षियों के कहने पर पहले भी सुजईकुंडा पुल को लेकर दुष्प्रचार कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वह मामले की जानकारी लेंगे.