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कीचड़ से परेशान ग्रामीणों ने लगाया ‘काम नहीं तो वोट नहीं’ का बैनर, भड़के विधायक ने बता दिया BJP विरोधी

कानपुर में पावर हाउस प्लांट का राख वाला पानी सड़कों पर भरने से लोगों में आक्रोश, जमकर किया प्रदर्शन

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ग्रामीणों का प्रदर्शन (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 13, 2026 at 8:48 PM IST

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लखीमपुर खीरी/कानपुर : धौरहरा विधानसभा क्षेत्र के सिसैया खुर्द गांव में रविवार को विकास कार्यों की बदहाली के खिलाफ ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. गांव में जलभराव और कीचड़ की समस्या से परेशान ग्रामीणों ने मुख्य सड़क पर उतरकर जोरदार प्रदर्शन किया.

इस दौरान आक्रोशित लोगों ने ग्राम प्रधान और स्थानीय भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की. ग्रामीणों ने प्रदर्शन स्थल पर 'काम नहीं तो वोट नहीं' का बड़ा बैनर लगाकर आगामी चुनावों के बहिष्कार का ऐलान भी कर दिया. प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि वे लंबे समय से सड़क, जलनिकासी और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं, लेकिन प्रशासन और जनप्रतिनिधियों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है.

ग्रामीणों के मुताबिक, इस गांव की आबादी दो हजार से अधिक है. यहां बरसात के दिनों में सड़क पर जलभराव और कीचड़ की स्थिति गंभीर हो जाती है, जिससे लोगों को आने-जाने में परेशानी उठानी पड़ती है. सबसे ज्यादा तो बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को होती है.

ग्रामीणों का कहना है कि 2022 के विधानसभा चुनाव के दौरान गांव में विकास कार्य कराने के वादे किए गए थे, लेकिन चुनाव के बाद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया. इसी नाराजगी के चलते ग्रामीणों ने विधायक और प्रधान के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मतदान बहिष्कार की चेतावनी दी है. ग्रामीणों ने साफ कहा है कि ‘काम नहीं तो वोट नहीं’. जब तक गांव में सड़क और अन्य जरूरी विकास कार्य नहीं कराए जाते, तब तक वह अपने मतदान को लेकर फैसला नहीं बदलेंगे.

इधर प्रधान प्रतिनिधि भग्गू खां ने कहा कि गांव में इंटरलॉकिंग खड़ंजा बनाया गया है. उनके कार्यकाल में करीब 60 आवास और शौचालय भी दिए गए हैं, जबकि पूर्व प्रधान के कार्यकाल में भी करीब 100 आवास बनाए गए थे. प्रधान प्रतिनिधि का आरोप है कि गांव के केवल तीन लोग ग्रामीणों को भड़का रहे हैं और उनके खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है.

वहीं, भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी ने ग्रामीणों के आरोपों पर कहा कि “यह वही लोग हैं, जो मेरे और भाजपा के विरोध में काम कर रहे हैं.” विधायक ने आरोप लगाया कि ये लोग विपक्षियों के कहने पर पहले भी सुजईकुंडा पुल को लेकर दुष्प्रचार कर चुके हैं. हालांकि उन्होंने कहा कि फिलहाल वह मामले की जानकारी लेंगे.

कानपुर : पावर हाउस प्लांट का राख वाला पानी सड़कों पर भरा, प्रदर्शन

कानपुर में पनकी स्थित पावर हाउस प्लांट से निकले राख युक्त दूषित पानी के सड़कों पर बहने से आक्रोशित लोगों ने प्रदर्शन किया है. दरअसल, प्लांट के राख वाले तालाब में ओवरफ्लो होने के कारण गंदा पानी बैक मारकर सीधे शताब्दी नगर रतनपुर कॉलोनी की सड़कों पर भर गया, जिससे आक्रोशित लोगों ने पावर हाउस प्रबंधन की लापरवाही के खिलाफ मोर्चा खोल दिया.

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प्रदर्शन करते हुए लोग (Photo Credit; ETV Bharat)

स्थानीय लोगों ने मुख्य सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कराने का प्रयास शुरू किया. फिर भी लोग डटे रहे. प्रदर्शनकारियों का कहना था कि जब तक इस दूषित पानी की समस्या का कोई पक्का और स्थायी समाधान नहीं खोजा जाता, उनका विरोध जारी रहेगा.

पूर्व पार्षद अशोक दुबे ने कहा कि यह कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि हर दो से तीन महीने में पावर प्लांट से निकलने वाला राख का पानी इसी तरह रिहाइशी इलाकों की सड़कों पर जलभराव पैदा करता है. इससे लोगों को तो परेशानी होती ही है, साथ ही लाखों रुपये की लागत से तैयार सड़कें भी पानी के कारण उखड़कर पूरी तरह बर्बाद हो रही हैं.

पूर्व पार्षद अशोक दुबे ने कहा कि स्थानीय नागरिक इसको लेकर कई बार पावर हाउस प्रशासन से शिकायत दर्ज करा चुके हैं, लेकिन हर बार जिम्मेदार अधिकारी केवल कार्रवाई का आश्वासन देकर मामले को टाल देते हैं.

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