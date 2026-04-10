बीसीसीएल आउटसोर्सिंग का कार्य ठप, प्रदूषण और रोजगार को लेकर उग्र विरोध
धनबाद में एसजीटी आउटसोर्सिंग माइंस का ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. लोगों ने माइंस का पूरा कार्य ठप कर दिया.
Published : April 10, 2026 at 5:48 PM IST
धनबाद: बीसीसीएल एरिया-03 स्थित छाताबाद में संचालित एसजीटी आउटसोर्सिंग माइंस के खिलाफ स्थानीय लोगों का गुस्सा अब खुलकर सामने आ गया है. वार्ड नंबर 02 के पार्षद मो. शहाबुद्दीन की अगुवाई में ग्रामीणों ने माइंस परिसर में ही धरना देकर कामकाज पूरी तरह ठप कर दिया है.
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इलाके में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है. साथ ही, पेयजल की किल्लत और स्थानीय युवाओं को रोजगार नहीं मिलने से नाराजगी और बढ़ गई है. इन सभी मुद्दों को लेकर ग्रामीण लंबे समय से आंदोलन की चेतावनी दे रहे थे.
धरना स्थल से पार्षद मो. शहाबुद्दीन ने बताया कि इन समस्याओं को लेकर पहले भी बीसीसीएल प्रबंधन को ज्ञापन सौंपा गया था. उस समय जल्द समाधान का भरोसा दिया गया था, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. उन्होंने साफ कहा कि वादों पर अमल नहीं होने के कारण ही लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ा.
इधर, आउटसोर्सिंग कंपनी के प्रबंधक वाई.के. सिंह ने आंदोलन को अनुचित करार दिया है. उनका कहना है कि यह मामला बीसीसीएल प्रबंधन के अधीन है और इस तरह उत्पादन रोकना सही नहीं है. आंदोलन के चलते कंपनी को भारी आर्थिक नुकसान झेलना पड़ रहा है.
फिलहाल, छाताबाद में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रबंधन और आंदोलनकारियों के बीच बातचीत कब होती है और इस टकराव का समाधान कैसे निकलता है.
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