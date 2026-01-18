धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दूसरे दिन भी विरोध, ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे विधायक जयराम महतो
धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दूसरे दिन प्रदर्शन के बीच ग्रामीणों के समर्थन में डुमरी विधायक जयराम महतो पहुंचे हैं.
Published : January 18, 2026 at 7:58 PM IST
धनबाद: भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर जोड़िया स्थित पेटिया बस्ती में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर ग्रामीणों के द्वारा शनिवार से शुरू हुआ विरोध रविवार को भी जारी है. आरोप है कि रैयती और आबादी वाली भूमि पर बिना सहमति एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है. इसी को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं. ग्रामीणों के द्वारा रविवार को डुमरी विधायक जयराम महतो को मौके पर बुलाया गया. विधायक पेटिया बस्ती पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. ग्रामीणों ने निर्माण कार्य से उनकी जमीन और निवास स्थान प्रभावी होने की बात विधायक को बताई.
विधायक जयराम महतो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद से बातचीत की. विधायक ने जमीन से जुड़े विवाद का समाधान नहीं होने तक बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया. वहीं जिले के वरीय अधिकारियों से फोन पर बातचीत की. मौके पर मौजूद नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने कहा कि शनिवार से ही ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. शनिवार को उन्हें समझाकर भेज दिया गया था. रविवार को फिर से ग्रामीण विरोध के लिए पहुंचे हैं.
मामले को सुलझाने के लिए अधिकारियों से बात की: जयराम महतो
नगर आयुक्त ने कहा कि विधायक जयराम महतो ने मामले की जानकारी ली है. उन्होंने कहा कि कार्य को रोका नहीं गया है, कार्य अभी जारी रहेगा. नगर आयुक्त ने कहा कि ग्रामीणों को पहले भी समझाया गया है. यह जमीन झमाडा के द्वारा पूर्व में अधिग्रहण किया गया है. वहीं डुमरी विधायक ने कहा कि नगर सचिव और डीसी से फोन पर बातचीत हुई है. ग्रामीणों के साथ बैठकर मामले को सुलझाने के लिए कहा गया. विधायक ने अधिकारियों से कहा कि ग्रामीण आक्रोशित होकर हिंसक रूप भी ले सकते हैं.
