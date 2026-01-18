ETV Bharat / state

धनबाद में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का दूसरे दिन भी विरोध, ग्रामीणों के समर्थन में पहुंचे विधायक जयराम महतो

धनबाद: भागाबांध ओपी क्षेत्र अंतर्गत जीतपुर जोड़िया स्थित पेटिया बस्ती में प्रस्तावित सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को लेकर ग्रामीणों के द्वारा शनिवार से शुरू हुआ विरोध रविवार को भी जारी है. आरोप है कि रैयती और आबादी वाली भूमि पर बिना सहमति एसटीपी का निर्माण किया जा रहा है. इसी को लेकर ग्रामीण आक्रोशित हैं. ग्रामीणों के द्वारा रविवार को डुमरी विधायक जयराम महतो को मौके पर बुलाया गया. विधायक पेटिया बस्ती पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की. ग्रामीणों ने निर्माण कार्य से उनकी जमीन और निवास स्थान प्रभावी होने की बात विधायक को बताई.



विधायक जयराम महतो ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुटकी अंचल अधिकारी विकास आनंद से बातचीत की. विधायक ने जमीन से जुड़े विवाद का समाधान नहीं होने तक बाउंड्री वॉल निर्माण कार्य पर रोक लगाने का निर्देश अंचल अधिकारी को दिया. वहीं जिले के वरीय अधिकारियों से फोन पर बातचीत की. मौके पर मौजूद नगर निगम के सहायक नगर आयुक्त प्रकाश कुमार ने कहा कि शनिवार से ही ग्रामीण विरोध कर रहे हैं. शनिवार को उन्हें समझाकर भेज दिया गया था. रविवार को फिर से ग्रामीण विरोध के लिए पहुंचे हैं.

मामले को लेकर जानकारी देते विधायक और अधिकारी (ईटीवी भारत)

मामले को सुलझाने के लिए अधिकारियों से बात की: जयराम महतो