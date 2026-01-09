ETV Bharat / state

पीएम आवास की राशि में सचिव की मनमानी, बौरीडांड ग्राम पंचायत में ना दिया रोजगार ना पैसा, ग्रामीणों ने खोला मोर्चा

मनेंद्रगढ़ चिरमिरी भरतपुर : मनेंद्रगढ़ जनपद पंचायत के बौरीडांड ग्राम पंचायत के सचिव पर मनमानी का आरोप लगा है.सचिव के खिलाफ सरपंच सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एकजुट हो गए हैं.जिला प्रशासन से सचिव के ट्रांसफर की मांग ग्रामीणों ने की है.इसके लिए ग्रामीणों ने कलेक्टर के नाम लिखित शिकायत भी सौंपी है.

पीएम आवास की राशि में अनियमितता का आरोप

ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पंचायत सचिव ने प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य जनकल्याणकारी योजनाओं में गंभीर अनियमितताएं की हैं. शिकायत में बताया गया है कि कई पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ नहीं मिला, जबकि कुछ मामलों में कागजों में लाभ दिखाकर वास्तविकता में राशि या सामग्री नहीं दी गई.

निजी पैसों से बनवाना पड़ा आवास

ग्रामीणों ने ये भी आरोप लगाया कि उन्हें मजबूरी में अपने निजी पैसे से आवास का निर्माण कराना पड़ा, जबकि शासन की ओर से मिलने वाली सहायता समय पर या पूरी नहीं दी गई.मनरेगा योजना को लेकर भी ग्रामीणों में भारी आक्रोश है. ग्रामीणों का कहना है कि गांव के कई मजदूरों को काम नहीं मिला, जिनके नाम जॉब कार्ड में दर्ज हैं.