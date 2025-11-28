ETV Bharat / state

प्रस्तावित टनल का ग्रामीणों ने किया विरोध, कहा- पौड़ी को नही बनने देंगे जोशीमठ

घोड़ीखाल (पोर्टल-1) से प्रेमनगर (पोर्टल-2) तक करीब 2100 मीटर लंबी टनल बनाई जानी प्रस्तावित है.

पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी से मिले ग्रामीण. (ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : November 28, 2025 at 5:21 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 5:37 PM IST

पौड़ी गढ़वाल: उत्तराखंड में नेशनल हाईवे-534 पर पैडुल-श्रीनगर खंड के बीच प्रस्तावित पौड़ी बाईपास टनल का स्थानीय लोग खुलकर विरोध कर रहे है. स्थानीय लोगों ने इस प्रस्तावित टनल के विरोध में पौड़ी गढ़वाल जिलाधिकारी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन भी दिया है. साथ ही कहा है कि वो पौड़ी गढ़वाल को जोशीमठ नहीं बनने देंगे.

दरअसल, घोड़ीखाल (पोर्टल-1) से प्रेमनगर (पोर्टल-2) तक करीब 2100 मीटर लंबी टनल बनाई जानी प्रस्तावित है, जिसका प्रेमनगर, बुआखल और गहड़ गांव के ग्रामीण विरोध कर रहे है. उनका कहना है कि इस प्रस्ताव को लेकर उनसे कोई पूर्व राय या सहमति नहीं ली गई. शुक्रवार को तीनों गांवों के ग्रामीण जिलाधिकारी पौड़ी से मिलने कलेक्ट्रेट पहुंचे. इस दौरान ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपते हुए अपना आक्रोश व्यक्त किया.

पौड़ी गढ़वाल में ग्रामीणों ने किया प्रस्तावित बाइपास टनल का विरोध. (ETV Bharat)

ग्रामीणों ने कहा कि उन्हें इस बड़े प्रोजेक्ट की जानकारी सोशल मीडिया और समाचार पत्रों के माध्यम से मिली, जबकि संबंधित विभाग द्वारा पहले न तो सूचना दी गई और न ही जनसुनवाई आयोजित की गई. ग्रामीणों का कहना है कि यदि यह टनल बनती है तो भविष्य में उनके गांवों, कृषि भूमि, जल स्रोत और घरों पर खतरा उत्पन्न हो सकता है.

उनका यह भी कहना है कि टनल निर्माण के दौरान होने वाले भू-धंसाव, प्रदूषण और कंपन से क्षेत्र की भौगोलिक संरचना प्रभावित हो सकती है. ग्रामीणों ने मांग की है कि पहले विस्तृत सर्वे और प्रभाव आकलन रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए. ग्राम सभाओं से राय और सहमति ली जाए, आवश्यकता पड़ने पर परियोजना के स्थान में बदलाव पर विचार किया जाए. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी बात नहीं सुनी गई तो वे आंदोलन करने को मजबूर होंगे.

बुआखाल निवासी भूपेंद्र रावत ने बताया कि उनका पैतृक घर और व्यवसाय इसी क्षेत्र में है. टनल निर्माण के बाद नुकसान की पूरी आशंका है. उन्होंने जोशीमठ और श्रीनगर सहित कई क्षेत्रों का उदाहरण देते हुए कहा कि टनल निर्माण के दौरान भूधंसाव व प्राकृतिक क्षति के कई मामले सामने आए हैं. ऐसे में भविष्य में उनके क्षेत्र पर भी यही खतरा मंडरा सकता है. यहां मौजूद प्राकृतिक जल स्रोत भी प्रभावित होंगे.

भूपेंद्र रावत ने सुझाव दिया कि बुआखाल से प्रेमनगर को जोड़ने वाला मोटरमार्ग पहले से मौजूद है, बस डामरीकरण की आवश्यकता है. यदि इसी मार्ग को दुरुस्त कर दिया जाए तो यह टनल की तुलना में काफी सस्ता और सुरक्षित विकल्प होगा. उधर क्षेत्र के अन्य ग्रामीणों ने भी परियोजना का पुरज़ोर विरोध करते हुए चेतावनी दी कि यदि सरकार ने टनल निर्माण पर आगे बढ़ना जारी रखा, तो वे आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे.

जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने बताया कि टनल निर्माण को लेकर एनएच विभाग की ओर से पहले भी सर्वे किए जा चुके हैं. ग्रामीणों की आपत्तियों को गंभीरता से लिया जा रहा है. ग्रामीणों और कार्यदायी संस्था के बीच जल्द बैठक आयोजित की जाएगी. ग्रामीण अपनी समस्याएं और शंकाएं रखेंगे और उन्हें दूर करने की दिशा में कार्य किया जाएगा.

राष्ट्रीय राजमार्ग लोनिवि श्रीनगर के अधिशासी अभियंता रणबीर सिंह ने बताया कि शहर में बढ़ते ट्रैफिक और भविष्य की यातायात चुनौतियों को देखते हुए यह बाईपास टनल प्रस्तावित की गई है, जिसमें टनल बुआखाल तिराहे के ठीक नीचे लगभग 300 मीटर की गहराई से गुजरेगी, जिससे कंपन जनित नुकसान की संभावना नगण्य रहेगी. अंडरग्राउंड निर्माण से सतही पर्यावरणीय क्षति भी न्यूनतम होगी.

अधिशासी अभियंता के अनुसार हितधारकों से सुझाव लेने और विभागीय औपचारिकताओं के बाद डीपीआर तैयार की जाएगी. सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी होने पर परियोजना करीब चार वर्षों में पूरी हो सकती है.

संपादक की पसंद

