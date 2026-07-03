तालाब सौंदर्यीकरण का विरोध, 200 घरों पर संकट की आशंका, ग्रामीणों का घरना
ग्रामीणों का कहना है कि जो घटना रायपुर के नकटी गांव में हुई वो मुजगहन गांव में ना हो.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : July 3, 2026 at 8:55 AM IST
धमतरी: मुजगहन गांव में तालाब सौंदर्यीकरण कार्य को लेकर ग्रामीणों का विरोध तेज हो गया है. तालाब किनारे वर्षों से रह रहे करीब 200 परिवारों के सामने घर टूटने की आशंका मंडरा रही है. इसी आशंका के चलते बड़ी संख्या में ग्रामीण जिला पंचायत सदस्य धनेश्वरी साहू के घर के सामने धरने पर बैठ गए और अपनी समस्या का समाधान करने की मांग की.
आशियाना छिनने की आशंका से दहशत में ग्रामीण
ग्रामीणों का कहना है कि वे तालाब के सौंदर्यीकरण के विरोध में नहीं हैं, बल्कि चाहते हैं कि विकास कार्य जरूर हो, लेकिन इसके नाम पर उनके मकानों को न तोड़ा जाए. उनका कहना है कि कई परिवार वर्षों से यहां रह रहे हैं और यदि मकान तोड़े गए तो उनके सामने रहने के लिए कोई जगह नहीं बचेगी. इसी वजह से पूरे गांव में दहशत और आक्रोश का माहौल है.
गांव वालों ने दी आंदोलन की चेतावनी
धरने पर बैठे ग्रामीणों ने शासन और प्रशासन से मांग की कि तालाब सौंदर्यीकरण की योजना इस तरह बनाई जाए, जिससे तालाब का विकास भी हो और किसी भी परिवार को बेघर न होना पड़े. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे.
गांव के लोग विकास कार्यों का विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन घर तोड़कर किसी भी परिवार को बेघर करना उचित नहीं होगा. प्रशासन को ऐसा समाधान निकालना चाहिए जिससे सभी लोगों के हित सुरक्षित रहें-अंजली मिनपाल, ग्रामीण
तालाब के आसपास रहने वाले करीब 200 परिवारों के सामने अपने आशियाने को बचाने की चिंता है. प्रशासन से अपील की कि बिना किसी को नुकसान पहुंचाए सौंदर्यीकरण का कार्य कराया जाए-तेजराम मिनपाल, ग्रामीण
जिला पंचायत सदस्य के घर के बाहर ग्रामीणों का धरना
वहीं जिला पंचायत सदस्य धनेश्वरी साहू ने ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उन्हें आश्वस्त किया कि उनकी मांगों को शासन और प्रशासन के समक्ष रखा जाएगा. उन्होंने कहा कि संबंधित अधिकारियों से चर्चा कर ऐसा उचित समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा, जिससे विकास कार्य भी प्रभावित न हो और किसी भी ग्रामीण को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े.
फिलहाल मुजगहन गांव में तालाब सौंदर्यीकरण को लेकर स्थिति संवेदनशील बनी हुई है. अब ग्रामीणों की निगाहें शासन और प्रशासन के निर्णय पर टिकी हैं कि उनके घरों को सुरक्षित रखते हुए इस पूरे मामले का क्या समाधान निकाला जाता है.