गांव में शराब दुकान खोलने का विरोध, महिलाओं के साथ कई ग्रामीण पहुंचे कबीरधाम कलेक्ट्रेट, ज्ञापन सौंपकर चक्काजाम की चेतावनी

कवर्धा. जिला मुख्यालय के पास स्थित ग्राम नेवारी में प्रस्तावित शराब दुकान को लेकर ग्रामीणों में भारी नाराज़गी है. गांव के महिला-पुरुषों ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा और शराब दुकान खोलने का विरोध किया.

दुकान का स्थान बदलने पर आपत्ति

ग्रामीणों ने बताया कि कवर्धा-बिलासपुर मार्ग पर चल रही अंग्रेजी और देशी शराब दुकान का स्थान बदला जा रहा है. इसके लिए नेवारी गांव की एक निजी जमीन को चुना गया है. टेंडर प्रक्रिया में इस जमीन को फाइनल करने की तैयारी चल रही है. ग्रामीणों का आरोप है कि जमीन मालिक ने शराब दुकान चलाने के लिए पहले से भवन जैसा ढांचा भी बना लिया है, जिससे आशंका है कि प्रशासन भी इसी जगह को मंजूरी दे सकता है.

सामाजिक माहौल बिगड़ने की आशंका

ग्रामीणों का कहना है कि गांव में शराब दुकान खुलने से सामाजिक वातावरण खराब होगा. असामाजिक तत्वों की आवाजाही बढ़ेगी, जिससे गांव की शांति भंग होगी. महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को असुरक्षा महसूस होगी. साथ ही पढ़ाई कर रहे बच्चों और युवाओं के भटकने की भी आशंका जताई गई है.

नेवारी एक शांतिप्रिय गांव है और यहां किसी भी हालत में शराब दुकान स्वीकार नहीं की जाएगी. प्रशासन से हम मांग करते हैं कि प्रस्तावित स्थान परिवर्तन को तुरंत रद्द किया जाए और गांव की सीमा में शराब दुकान न खोली जाए. - हेम कुमार कोसले, ग्रामीण महिला

मांगें नहीं मानी तो आंदोलन की चेतावनी

ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि प्रशासन ने उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया और शराब दुकान खोली गई, तो वे उग्र आंदोलन करेंगे. जरूरत पड़ने पर चक्काजाम भी किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी.