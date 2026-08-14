आम रास्ते पर अवैध कब्जे से भड़के ग्रामीण, चक्काजाम किया, दो लोग टावर पर चढ़े
शिवपुरी के उमरीकलां में आम रास्ते से कब्जा हटाने की मांग को लेकर बवाल. तनाव देख भारी पुलिस बल तैनात. यतीश कुमार की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 14, 2026 at 5:46 PM IST
शिवपुरी : उमरीकलां गांव में गुरुवार सुबह उस वक्त हड़कंप मच गया, जब सरकारी रास्ते से अवैध कब्जा हटवाने की मांग को लेकर दो ग्रामीण मोबाइल टॉवर पर चढ़ गए. रामदास लोधी और रामनाथ लोधी ने टॉवर पर चढ़कर कूदने की धमकी दी. दोनों ने मांग की कि आम रास्ते से कब्जा हटवाया जाए. टॉवर के नीचे दोनों युवकों के समर्थन में जुटे ग्रामीणों ने सड़क पर चक्काजाम कर दिया और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की.
रास्ता बंद होने से घरों में कैद लोग
प्रशासन व पुलिस की टीम ने ग्रामीणों को समझाने का प्रयास शुरू किया. इस दौरान टॉवर पर चढ़े दोनों व्यक्ति और नीचे मौजूद ग्रामीण अपनी मांग पर अड़े रहे. टॉवर पर चढ़े रामदास लोधी ने फोन पर अपनी आपबीती सुनाते हुए बताया "उमरीकलां के बनियापुरा मजरे में लगभग 25 परिवार रहते हैं. इस मजरे से बाहर आने-जाने के लिए दो सरकारी रास्ते थे. कुछ रसूखदार खेत मालिकों ने इन रास्तों पर अवैध कब्जा कर लिया है, जिससे ग्रामीणों का पैदल चलना भी दूभर हो गया है. बड़ी समस्या ये है कि कहां से निकले. लोग घरों में कैद हो गए हैं."
बड़ी मुश्किल से समझाने पर माने ग्रामीण
कई बार तहसीलदार, एसडीएम और कलेक्टर से लिखित शिकायत की, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों ने कोई ध्यान नहीं दिया. सुबह करीब 7 बजे जब दोनों ग्रामीण टॉवर पर चढ़े तो देखते ही देखते पूरे गांव के लोग एकत्र हो गए. ग्रामीणों का कहना है कि जब तक प्रशासनिक अधिकारी मौके पर आकर रास्ते से कब्जा हटवाने का लिखित आश्वासन नहीं देते, तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा और टॉवर पर चढ़े ग्रामीण नीचे नहीं उतरेंगे.
मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया. तहसीलदार शिवशंकर गुर्जर ने बताया "ग्रामीणों की समस्या सुनकर आश्वासन दिया गया है. ग्रामीणों की मांग पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है."
लोकार्पण से पहले ही बारिश में बही सड़क
पिछोर विधानसभा सीट के पिपरौदा ऊबारी मार्ग से रामनगर धायौरा तक बनी 3.38 किमी सड़क लोकार्पण से पहले ही पहली तेज बारिश में ही पानी के साथ बह गई. ठेकेदार ने सड़क की 5 साल की गारंटी दी थी. सड़क पर 20 एमएम की कारपेट तो कहीं दिख ही नहीं रही. डब्ल्यूएमएम और जीएसबी की गिट्टियां नदी की तरह बहकर खेतों में चली गईं. सड़क किनारे बनाई गई पुलिया और रपटे पहली बारिश भी नहीं झेल पाए और धंस गए. कहीं-कहीं तो सड़क का बेस ही गायब है.
किसानों के खेत बने तालाब, फसलें नष्ट
घटिया निर्माण की सबसे बड़ी मार किसानों पर पड़ी है. बघारी नदी के पास राजापुर के बगल में बने नए रपटे और पुलिया ने पानी का रास्ता ही रोक दिया. ग्रामीण बृजेंद्र परिहार ने बताया "ये प्रधानमंत्री सड़क एक महीने पहले ही बनी थी. ठेकेदार ने रपटा गलत जगह और गलत हाइट पर बना दिया. हमारे खेत तो तालाब जैसे बन गएहैं. पूरी फसल खत्म हो गई."
ग्रामीणों के मुताबिक अमर सिंह परिहार, रामबाबू ओझा, हेमंत, दिलीप सिंह तोमर, प्रकाश परिहार समेत 8 से 10 किसानों के खेत जलमग्न हो गए. प्रधानमंत्री ग्राम सड़क के जनरल मैनेजर अमन सिंह नाहर का कहना है "खनियाधाना के मामले को दिखवाते हैं. सड़क को दोबारा सही करवाया जाएगा. लापरवाही करने वालों पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी."
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पन्ना के पवई में ट्रासंफार्मर जलने से ग्रामीण परेशान
पन्ना के पवई जनपद के ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर की दलित बस्ती में ट्रांसफार्मर जलने की वजह से पूरी बस्ती अंधकार में डूबी है. अभी तक ट्रांसफार्मर नहीं रखा गया. इससे ग्रामीणों में रोष है. शुक्रवार को बिरसिंहपुर दलित बस्ती की लगभग दो दर्जन महिलाएं कनिष्ठ अभियंता के कार्यालय पहुंची और आवेदन देते हुए तुरंत ट्रांसफार्मर रखवाने की मांग की. महिलाओं ने बताया बस्ती के सभी बिजली उपभोक्ताओं के बिल पूर्णतः जमा है. इसके बावजूद ट्रांसफार्मर नहीं रखा जा रहा.
कनिष्ठ अभियंता राहुल चौरसिया का कहना है "एक माह पूर्व ट्रांसफार्मर रखा गया था. अधिक लोड होने के कारण वह जल गया. दो दिन के अंदर ट्रांसफार्मर रख जाएगा."