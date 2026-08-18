हजारीबाग में जर्जर सड़क से परेशान ग्रामीण, धान रोपनी कर जताया विरोध
हजारीबाग में ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर धान रोपनी करके विरोध जताया. ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज होगा.
Published : August 18, 2026 at 5:38 PM IST
हजारीबाग: देश आजादी का 80वां वर्षगांठ मना रहा है, लेकिन सड़क-पुल की स्थिति अभी भी लचर है. हजारीबाग का भी हाल कुछ ऐसा ही है. यहां के लोग अच्छे सड़क के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं. जिले के इचाक प्रखंड के जोगीडीह गांव से फुफंदी चौक तक लगभग 9 किलोमीटर जर्जर सड़क को लेकर ग्रामीणों ने आंदोलन कर रखा है. ग्रामीणों ने सांकेतिक रूप से सड़क पर ही धान रोप कर सरकार से सड़क दुरुस्त करने की मांग की है.
दरअसल, हजारीबाग जिले के ईचाक प्रखंड अंतर्गत जोगीडीह गांव से फुफंदी चौक होते हुए मनाई चौक तक करीब 9 किलोमीटर लंबी सड़क की बदहाल स्थिति से ग्रामीण परेशान हैं. सड़क निर्माण की मांग को लेकर आज ग्रामीणों ने जर्जर सड़क पर सांकेतिक रूप से धान रोपनी कर विरोध जताया है.
ग्रामीणों का कहना है कि दरिया, बरका खुर्द और डाडीघाघर पंचायत समेत एक दर्जन से अधिक गांवों के लोगों का आवागमन इसी सड़क से होता है. पिछले करीब एक दशक से सड़क निर्माण नहीं होने के कारण बरसात में स्थिति और खराब हो जाती है. मरीजों और गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचाने में काफी परेशानी होती है.
वहीं, किसानों को फसल और बीज के आवागमन में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. ग्रामीणों ने प्रशासन और सरकार से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है और चेतावनी दी कि शीघ्र पहल नहीं हुई तो आंदोलन तेज कर जिला प्रशासन कार्यालय का घेराव किया जाएगा.
डाडीघाघर मुखिया नंदकिशोर कुमार का कहना है कि जर्जर सड़क के कारण ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. कई बार दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं. उन्होंने सरकार से जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग की है.
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