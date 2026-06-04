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RIMS-2 निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका

रांची: नगड़ी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित कांके की जमीन पर बाउंड्री का काम शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है. ​नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स टू की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से आउटर काटने और बाउंड्री का काम तेजी से शुरू कर दिया गया. भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आज शुरू हुई कार्रवाई की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीण एकजुट हो गए और काम का विरोध करने लगे.

मौके पर पहुंचे कांके अंचल अधिकारी अमित भगत, बरियातू थाना प्रभारी प्रकाश रजक और कांके थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास करते दिखें, इस बीच आउटर का काम जारी रहा. जिस जमीन पर रिम्स-2 बनाने का काम शुरू किया गया है.

RIMS-2 निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध (Etv Bharat)

विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि यह उनके बाप-दादा के समय की उपजाऊ और खेती योग्य जमीन है, जिस पर उनका पूरा जीवन और आजीविका आश्रित है. अगर सरकार यहां रिम्स टू बना देगी तो उनके पास खेती-बारी करने और पेट पालने का कोई साधन नहीं बचेगा. रिम्स-2 निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि आसपास में बहुत सा जमीन बंजर है. उस पर रिम्स-2 बन सकता है, आदिवासियों की जमीन ही इसके लिए क्यों लेना जरूरी है.