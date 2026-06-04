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RIMS-2 निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध, पुलिस छावनी में तब्दील हुआ पूरा इलाका

रांची के नगड़ी में रिम्स-2 का निर्माण कार्य शुरू होने का ग्रामीणों ने विरोध किया.

RIMS 2 CONSTRUCTION
विरोध करते ग्रामीण (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 4, 2026 at 8:20 PM IST

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रांची: नगड़ी में रिम्स 2 के लिए प्रस्तावित कांके की जमीन पर बाउंड्री का काम शुरू होते ही स्थानीय ग्रामीणों का विरोध शुरू हो गया है. ​नगड़ी मौजा में प्रस्तावित रिम्स टू की जमीन पर प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी से आउटर काटने और बाउंड्री का काम तेजी से शुरू कर दिया गया. भारी संख्या में पुलिस बल की मौजूदगी में आज शुरू हुई कार्रवाई की खबर मिलते ही स्थानीय ग्रामीण एकजुट हो गए और काम का विरोध करने लगे.

मौके पर पहुंचे कांके अंचल अधिकारी अमित भगत, बरियातू थाना प्रभारी प्रकाश रजक और कांके थाना प्रभारी कुणाल कुमार ने ग्रामीणों को समझाने-बुझाने का प्रयास करते दिखें, इस बीच आउटर का काम जारी रहा. जिस जमीन पर रिम्स-2 बनाने का काम शुरू किया गया है.

RIMS-2 निर्माण कार्य का ग्रामीणों ने किया विरोध (Etv Bharat)

विरोध कर रहे ग्रामीणों का कहना है कि यह उनके बाप-दादा के समय की उपजाऊ और खेती योग्य जमीन है, जिस पर उनका पूरा जीवन और आजीविका आश्रित है. अगर सरकार यहां रिम्स टू बना देगी तो उनके पास खेती-बारी करने और पेट पालने का कोई साधन नहीं बचेगा. रिम्स-2 निर्माण का विरोध कर रहे ग्रामीणों ने कहा कि आसपास में बहुत सा जमीन बंजर है. उस पर रिम्स-2 बन सकता है, आदिवासियों की जमीन ही इसके लिए क्यों लेना जरूरी है.

RIMS 2 in Nagri Ranchi
रिम्स-2 का विरोध करते ग्रामीण (Etv Bharat)

गौरतलब हो कि रांची में बनने वाला RIMS-2 2600 बेड का विश्वस्तरीय अस्पताल होगा. सरकार की योजना झारखंड को देश के मेडिकल टूरिज्म हब के रूप में विकसित करने की है. 2600 बेड की क्षमता वाला अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल में कार्डियोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, न्यूरोसर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स जैसी कई सुपर स्पेशियलिटी सेवाएं उपलब्ध होंगी.

RIMS 2 in Nagri Ranchi
रिम्स-2 का विरोध करते ग्रामीण (Etv Bharat)

इसके अलावा अत्याधुनिक मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, डॉक्टर्स क्वार्टर, हॉस्टल, स्टेडियम अत्याधुनिक रिसर्च सेंटर एवं टेलीमेडिसिन यूनिट से लैस होगा. जहां मरीजों को एक ही परिसर में संपूर्ण उपचार और शिक्षण सुविधाएं की व्यवस्था होगी. रांची में बनने वाले रिम्स-2 को एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) से आर्थिक सहयोग मिलेगा.

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