दुमका में सीओ कार्यालय के सामने ग्रामीणों का हंगामा, सरकारी जमीन पर बने पूर्व ग्राम प्रधान के घर को तोड़ने का कर रहे थे विरोध

दुमका में सीओ कार्यालय के सामने ग्रामीणों का हंगामा, सरकारी जमीन पर बने पूर्व ग्राम प्रधान के घर को तोड़ने का कर रहे थे विरोध
दुमका में सरकारी जमीन पर बने निर्मित मकान को तोड़ने के खिलाफ ग्रामीणों ने सीओ कार्यालय के सामने हंगामा किया.
Published : July 9, 2026 at 8:07 PM IST
दुमका: जिले के शिकारीपाड़ा प्रखंड के ताराचुआं गांव में पूर्व ग्राम प्रधान सोम हेम्ब्रम द्वारा एक सरकारी गैर मजरूआ भूमि पर कब्जा कर लिया गया था, जिसे अंचलाधिकारी कपिल देव ठाकुर ने जेसीबी की मदद से अतिक्रमण मुक्त कराया है लेकिन इस कार्रवाई के खिलाफ गुरुवार को सैकड़ों ग्रामीणों ने शिकारीपाड़ा अंचल कार्यालय के सामने हंगामा किया. इसमें बहुत सी महिलाएं भी शामिल थीं.
घर तोड़ने का ग्रामीणों ने किया विरोध
ग्रामीणों का विरोध था कि प्रशासन ने जीसीबी से घर को क्यों गिराया? साथ ही साथ उनका यह भी आरोप था कि सीओ अपनी कार्रवाई के दौरान मौजूद लोगों के साथ सख्ती के साथ पेश आते हैं. जब ग्रामीण अपना विरोध जताने कार्यालय पहुंचे, उस वक्त सीओ कपिल देव ठाकुर मौजूद नहीं थे लेकिन थोड़ी ही देर में वे ऑफिस पहुंचे. जिसके बाद ग्रामीणों ने सीओ के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए कार्रवाई को गलत ठहराया. इधर, इस हंगामे को देखते हुए तत्काल शिकारीपाड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को शांत कराया.
सीओ ने पूर्व प्रधान से बात की
हंगामे से निपटने के लिए सीओ ने ताराचुआं गांव के पूर्व प्रधान सोम हेंब्रम को अपने कार्यालय में बुलाया और स्थिति से अवगत कराया. थोड़ी देर बाद जब सोम हेम्ब्रम कार्यालय से निकले तो प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों को समझा बुझाकर शांत कराया और वे सभी को अपने साथ ले गए.
क्या कहते हैं अंचलाधिकारी
वहीं इस पूरे मामले में सीओ कपिल देव ठाकुर ने बताया कि प्रशासन की ओर से, जो भी कार्रवाई की गई है, वह पूरी तरह से जायज है. दरअसल, महीनों पहले काफी संख्या में ग्रामीणों ने ही अपने ग्राम प्रधान के खिलाफ कई बार आवेदन देकर यह बताया था कि उन्होंने सरकारी जमीन का अतिक्रमण किया है, बाद में इसकी जांच की गई तो यह मामला सही पाया गया था.
पूर्व प्रधान ने लिखित रूप से मांगी है माफी: सीओ
ऐसे में ग्रामीणों का विरोध प्रदर्शन करना निराधार है. उन्होंने कहा कि अभी पूर्व प्रधान ने लिखित रूप से माफी मांगी है. इसके साथ ही सीओ ने कहा कि जिस तरह आज ग्रामीण लाठी-डंडों के साथ आए थे उससे इस अब मामले में कार्रवाई हो सकती है. इस पर विचार किया जा रहा है.
सीओ ने आगे बताया कि सरकारी जमीन अतिक्रमण के कारण ही सोम हेंब्रम की ग्राम प्रधानी को एसडीओ ने निरस्त कर दिया है. सोम हेंब्रम ने इस कार्रवाई के खिलाफ उपायुक्त से अपील की है, ऐसे में यह पूरा मामला अभी न्यायिक प्रक्रिया के अधीन है.
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