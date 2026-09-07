ETV Bharat / state

बूंदी में एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण, पूर्व सासंद बोले- फसलें खराब हो रही हैं

प्रशासन पर मिलीभगत का आरोप: मीणा ने आरोप लगाया कि फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट जल, धूल और भारी वाहनों की आवाजाही ने ग्रामीणों की परेशानियां बहुत बढ़ा दी हैं. उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रदूषण बोर्ड के अधिकारी फैक्ट्री प्रबंधन से मिले हुए हैं, इसीलिए इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं. उन्होंने जिला प्रशासन से मांग की है कि बूंदी जिले के बाहर के प्रदूषण बोर्ड अधिकारियों और प्रशासन की एक स्पेशल टीम बनाकर इस मामले की तत्काल निष्पक्ष जांच कराई जाए. उन्होंने कहा कि इस प्रदूषण से लाडपुर और आसपास के क्षेत्र में मानव जीवन के साथ-साथ पशु-पक्षियों का जीवन भी संकट में आ गया है.

19 दिनों से फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन: पूर्व सांसद रामनारायण मीणा ने मीडिया से बातचीत में प्रशासन और प्रदूषण नियंत्रण विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े किए. उन्होंने कहा कि ग्रामीण पिछले 19 दिनों से फैक्ट्री के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं. युवा लगातार धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक प्रशासन या प्रदूषण विभाग का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर ग्रामीणों की समस्या सुनने नहीं आया. मीणा ने चेतावनी दी कि अगर ग्रामीणों की आवाज को इसी तरह नजरअंदाज किया गया, तो आने वाले दिनों में बड़ा जनआंदोलन खड़ा होगा. इसकी पूरी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी.

भूजल दोहन और फसलों की बर्बादी का खतरा: ग्रामीणों का आरोप है कि फैक्ट्री के संचालन से लाडपुर, सुवांसा, बाजड़ और बटून्दा सहित आसपास के 8-10 गांव प्रभावित हो रहे हैं. उनका कहना है कि फैक्ट्री से निकलने वाले दुर्गंधयुक्त अपशिष्ट जल के कारण भूमिगत जल प्रदूषित होने और खेतों की उपजाऊ क्षमता प्रभावित होने का खतरा है. वहीं, वायु प्रदूषण और धूल से ग्रामीणों के स्वास्थ्य पर भी विपरीत असर पड़ने की आशंका जताई गई है. इसके अलावा ग्रामीणों ने फैक्ट्री प्रबंधन पर बड़े पैमाने पर भूजल दोहन करने का भी आरोप लगाया.

बूंदी: जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के लाडपुर में संचालित एथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ ग्रामीणों का आक्रोश सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंच गया. प्रदूषण, भूजल दोहन, क्षतिग्रस्त सड़क, ट्रकों की आवाजाही और जन-सुविधाओं को हो रहे नुकसान का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने पूर्व सांसद एवं पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष रामनारायण मीणा की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने जिला प्रशासन को ज्ञापन सौंपकर तत्काल कार्रवाई की मांग की. साथ ही चेतावनी दी कि यदि 15 दिन में ठोस कार्रवाई नहीं हुई, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा.

ट्रकों का जाम और स्कूल बसों की परेशानी: ग्रामीणों ने बताया कि फैक्ट्री में आने-जाने वाले भारी और ओवरलोड ट्रकों की लगातार आवाजाही से सुवांसा से लाडपुर जाने वाली मुख्य सड़क बुरी तरह टूट चुकी है. फैक्ट्री के बाहर पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था नहीं होने के कारण ट्रक मुख्य सड़क पर ही खड़े रहते हैं. इससे आए दिन जाम की स्थिति बनती है और कई बार स्कूली बसों को भी घंटों परेशान होना पड़ता है. दिन-रात भारी वाहनों की आवाजाही और उनके शोर से ग्रामीणों का जीना मुश्किल हो गया है.

इसे भी पढ़ें- एथेनॉल फैक्ट्री का मामलाः किसानों के प्रतिनिधि मंडल और प्रशासन के बीच वार्ता शुरू, सरकार ने गठित की 5 सदस्यीय समिति

साल 2023 के वादे निकले खोखले: प्रदर्शन के दौरान ग्रामीणों ने पुराना मुद्दा उठाते हुए कहा कि इससे पूर्व 20 जनवरी 2023 को हुए धरने के बाद कंपनी प्रबंधन ने ग्रामीणों से 23 वादे किए थे. इनमें ध्वनि एवं वायु प्रदूषण नहीं फैलाने और स्थानीय विकास में सहयोग करने सहित कई मुख्य मुद्दे शामिल थे. ग्रामीणों का दावा है कि इन वादों में से अधिकांश पर अब तक कोई अमल नहीं हुआ है. ग्रामीणों ने कंपनी की ओर से की जाने वाली CSR गतिविधियों पर भी सवाल उठाए.

फैक्ट्री विस्तार पर रोक की मांग: ग्रामीणों ने ज्ञापन में फैक्ट्री की पर्यावरणीय स्वीकृति, भूजल दोहन की अनुमति और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की NOC की स्वतंत्र जांच कराने की मांग की है. साथ ही फैक्ट्री से निकलने वाले अपशिष्ट जल के नमूने लेकर जांच कराने, आवश्यक ETP/STP व्यवस्था सुनिश्चित करने, क्षतिग्रस्त सड़क की कंपनी के खर्चे पर मरम्मत कराने, और सर्विस रोड व पार्किंग विकसित करने की मांग की गई है. ग्रामीणों ने कहा कि जांच पूरी होने तक फैक्ट्री के विस्तार या नए एथेनॉल प्लांट के निर्माण पर तुरंत रोक लगाई जाए. इसके अलावा स्थानीय बेरोजगार युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता देने और CSR फंड से गांवों में विकास कार्य कराने की मांग भी रखी गई है.

पूर्व सांसद की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंचे ग्रामीण (ETV Bharat Bundi)

इसे भी पढ़ें- राठीखेड़ा एथेनॉल प्लांट के खिलाफ महापंचायत, 11 फरवरी को तलवाड़ा में होगा अगला आंदोलन

प्रदूषण नियंत्रण विभाग की सफाई: दूसरी ओर, मामले में प्रदूषण नियंत्रण विभाग बूंदी के क्षेत्रीय अधिकारी अशोक जेलिया ने विभाग का पक्ष रखते हुए कहा कि सभी फैक्ट्रियों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाता है. उन्होंने बताया कि जुलाई माह के अंत में इस एथेनॉल फैक्ट्री का भी निरीक्षण किया गया था. उस दौरान फैक्ट्री से बाहर गंदा पानी भरा होने जैसी कोई स्थिति सामने नहीं आई थी.

जेलिया ने आगे बताया कि इससे पहले राजस्थान संपर्क पोर्टल पर शिकायत दर्ज होने के बाद भी फैक्ट्री की जांच की गई थी, लेकिन उस दौरान भी ग्रामीणों द्वारा लगाए जा रहे आरोपों के अनुरूप कोई अनियमितता नहीं मिली थी. उन्होंने कहा कि वर्तमान में प्रदर्शन कर रहे ग्रामीणों की ओर से विभाग को अभी तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है. हालांकि, ग्रामीणों की लिखित शिकायत मिलने पर नियमों के अनुसार मामले की उचित जांच की जा सकती है.

इसे भी पढ़ें- टिब्बी के राठीखेड़ा में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर घमासान, 23 मार्च को 'हल्लाबोल' की घोषणा