बहरोड़: सोलर प्लांट के विरोध में उतरे ग्रामीणों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जवान तैनात
कांकर छाजा गांव में सोलर लाइन के विरोध में ग्रामीणों का प्रदर्शन. ग्रामीणों को आशंका-परियोजना से कृषि भूमि और स्थानीय हित प्रभावित हो सकते हैं.
Published : June 19, 2026 at 4:04 PM IST
बहरोड़: जिले के कांकर छाजा गांव में ग्रामीण शुक्रवार को सोलर पावर प्लांट की बिजली लाइन बिछाने के विरोध में उतर आए. ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया. ग्रामीणों के विरोध की सूचना मिलते ही प्रशासन और पुलिस विभाग हरकत में आ गया. गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया. गांव में स्थिति तनावपूर्ण लेकिन नियंत्रण में बताई जा रही है.
बहरोड़ कोतवाली थाना अधिकारी अंकित सामरिया ने बताया कि ग्रामीण सोलर प्लांट की लाइन बिछाने का विरोध कर रहे है. इसकी सूचना मिलते ही पुलिस जाप्ता मौके पर पहुंचा. ग्रामीणों से समझाइश कर रहे हैं. जल्द समाधान निकल जाएगा. कानून-व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है. सभी पक्षों से संवाद कर समाधान निकालने का प्रयास किया जा रहा है.
एसएचओ सामरिया ने कहा कि स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी मौके पर मौजूद हैं. किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया है. क्षेत्र में निगरानी की जा रही है.
पढ़ें: जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट पर विवाद : खेजड़ी पेड़ों की कटाई के आरोप, धरने पर बैठे ग्रामीण
गांव वालों की आपत्ति: इधर, ग्रामीण अमित योगी ने बताया कि गांव वालों की आपत्तियों और मांगों को नजरअंदाज करते हुए सोलर पावर प्लांट की विद्युत लाइन बिछाने का कार्य किया जा रहा है. परियोजना से उनकी कृषि भूमि और स्थानीय हित प्रभावित हो सकते हैं. इसी को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्र हुए एवं विरोध प्रदर्शन किया. ग्रामीणों ने कार्य रोकने की मांग कर रहे हैं. ग्रामीण अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं और निर्णय होने तक विरोध जारी रखने की बात कह रहे हैं.
पढ़ें: जैसलमेर में सोलर प्रोजेक्ट को भूमि आवंटन का विरोध तेज, निकाली आक्रोश रैली