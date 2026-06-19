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बहरोड़: सोलर प्लांट के विरोध में उतरे ग्रामीणों का प्रदर्शन, बड़ी संख्या में जवान तैनात

सोलर प्लांट के विरोध में उतरे ग्रामीण ( ETV Bharat Behror )