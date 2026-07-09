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पानी की समस्या से नाराज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक, मामला दर्ज कराया तो धरने पर बैठे

ग्रामीण नीमराना एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे ( ETV Bharat Behror )

बहरोड : जिले के नीमराना रोड़वाल गांव में पेयजल संकट को लेकर बुधवार को हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर के विरोध में ग्रामीणों ने गुरुवार को उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में ग्रामीण नीमराना एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. गांव में पेयजल संकट को दूर करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा. ये है मामला : बुधवार को रोड़वाल गांव में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था. आरोप है कि मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के सहायक अभियंता (एईएन) और दो कनिष्ठ अभियंताओं (जेईएन) को करीब पांच घंटे तक गांव में बंधक बनाए रखा. बाद में प्रशासन के उच्च अधिकारियों की ओर से पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिए जाने पर अधिकारियों को जाने दिया गया. नाराज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक. (ETV Bharat Behror)