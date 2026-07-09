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पानी की समस्या से नाराज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक, मामला दर्ज कराया तो धरने पर बैठे

एफआईआर दर्ज होने के विरोध में गुरुवार सुबह ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गए.

ग्रामीण नीमराना एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे
ग्रामीण नीमराना एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठे (ETV Bharat Behror)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : July 9, 2026 at 5:14 PM IST

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बहरोड : जिले के नीमराना रोड़वाल गांव में पेयजल संकट को लेकर बुधवार को हुए विरोध-प्रदर्शन के बाद दर्ज एफआईआर के विरोध में ग्रामीणों ने गुरुवार को उपखंड कार्यालय पर धरना प्रदर्शन किया. बड़ी संख्या में ग्रामीण नीमराना एसडीएम कार्यालय पर धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों ने दर्ज एफआईआर को निरस्त करने और पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है. गांव में पेयजल संकट को दूर करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा.

ये है मामला : बुधवार को रोड़वाल गांव में पेयजल समस्या से परेशान ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया था. आरोप है कि मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के सहायक अभियंता (एईएन) और दो कनिष्ठ अभियंताओं (जेईएन) को करीब पांच घंटे तक गांव में बंधक बनाए रखा. बाद में प्रशासन के उच्च अधिकारियों की ओर से पेयजल समस्या के शीघ्र समाधान का आश्वासन दिए जाने पर अधिकारियों को जाने दिया गया.

नाराज ग्रामीणों ने जलदाय विभाग के अधिकारियों को बनाया बंधक. (ETV Bharat Behror)

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5 घंटे तक बाहर नहीं जाने दिया : जलदाय विभाग के एईएन रामवीर वर्मा ने बताया कि बुधवार को गांव रोड़वाल में पानी की समस्या को लेकर टीम मौके पर गई थी. आरोप है कि रोड़वाल गांव के सरपंच प्रतिनिधि कंवर सिंह यादव सहित अन्य ग्रामीणों ने उनको गांव से बाहर नहीं जाने दिया और 5 घंटे तक एक ही जगह बैठा कर रखा. इस कारण गुरुवार को कई लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा पहुंचाने सहित विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कराया है.

पेयजल संकट को दूर करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन
पेयजल संकट को दूर करने को लेकर एसडीएम को ज्ञापन (ETV Bharat Behror)

एफआईआर दर्ज होने के विरोध में गुरुवार सुबह ग्रामीण एसडीएम कार्यालय पहुंच गए और धरने पर बैठ गए. ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने केवल गांव की पेयजल समस्या के समाधान की मांग की थी, लेकिन उनकी आवाज उठाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया. सरपंच प्रतिनिधि कंवर सिंह यादव का कहना है कि क्या पानी मांगना गुनाह है? ग्रामीणों ने पानी की समस्या दूर करने के लिए बोला था. राजनीति द्वेषता के कारण एईएन ने मामला दर्ज करवाया है. उच्च अधिकारियों से निष्पक्ष जांच की मांग की है.

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