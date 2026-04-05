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80 बीघा फसल खाक, ग्रामीणों का प्रशासन पर फूटा आक्रोश, हाईवे जाम कर दमकल पर बरसाए पत्थर

प्रशासनिक अधिकारियों का मोबाइल बंद! : घटना के बाद पीड़ित किसानों ने तुरंत प्रशासन और कंट्रोल रूम को सूचना दी, लेकिन ग्रामीणों का आरोप है कि समय पर कोई मदद नहीं पहुंची. न तो दमकल मौके पर आई और न ही कोई प्रशासनिक अधिकारी हालात का जायजा लेने पहुंचा. इसी से नाराज होकर ग्रामीणों ने विरोध का रास्ता अपनाया. ग्रामीणों का आरोप है कि तालेड़ा के प्रशासनिक अधिकारियों को कॉल किया तो उनका मोबाइल बंद आ रहा था.

तालेड़ा थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि रविवार दोपहर खुराड़ गांव के खेतों में अचानक आग लग गई. ग्रामीणों का कहना है कि पास से गुजर रही बिजली लाइन में स्पार्किंग के कारण आग भड़की, जिसने कुछ ही देर में विकराल रूप धारण कर लिया. तेज हवा के कारण आग तेजी से फैली और देखते ही देखते कई किसानों की खड़ी फसल इसकी चपेट में आ गई. ग्रामीणों ने अपने स्तर पर आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन आग इतनी भीषण थी कि उस पर काबू पाना संभव नहीं हो सका.

बूंदी: जिले के तालेड़ा उपखंड क्षेत्र के खुराड़ गांव में रविवार को एक बड़ी आगजनी की घटना ने न केवल किसानों की मेहनत को राख में बदल दिया, बल्कि पूरे इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल भी खड़ा कर दिया. खेत में खड़ी गेहूं की फसल में लगी भीषण आग से करीब 80 बीघा फसल जलकर राख हो गई. इस भारी नुकसान से गुस्साए ग्रामीणों का आक्रोश सड़कों पर फूट पड़ा और उन्होंने नेशनल हाईवे जाम कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया. स्थिति तब और बिगड़ गई जब मौके पर पहुंची दमकल गाड़ी पर ही ग्रामीणों ने पथराव कर दिया, जिससे दमकल के कांच टूट गए और तीन कर्मचारी घायल हो गए.

आग से 80 बीघा फसल खाक (ETV Bharat Bundi)

नेशनल हाईवे जाम कर दमकल पर फेंके पत्थर : गुस्साए ग्रामीणों ने गांव से निकलकर नेशनल हाईवे को जाम कर दिया. उन्होंने सड़क पर वाहन खड़े कर यातायात पूरी तरह ठप कर दिया, जिससे दोनों ओर लंबा जाम लग गया. इस दौरान राहगीरों और यात्रियों को भी भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. ग्रामीणों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए मुआवजे की मांग उठाई.

ग्रामीणों का प्रशासन पर फूटा आक्रोश (ETV Bharat Bundi)

इसी बीच जब बूंदी नगर परिषद की दमकल गाड़ी मौके के लिए पहुंची, तो आक्रोशित ग्रामीणों ने उस पर ही हमला कर दिया. पत्थरबाजी में दमकल के कांच टूट गए और वाहन को नुकसान पहुंचा. इस घटना में दमकल चालक मनोज और फायरमैन सुरेश मेघवाल व देवलाल को चोटें आई हैं. हालात बिगड़ते देख दमकल कर्मियों को वाहन सहित मौके से हटना पड़ा और बाद में गाड़ी को तालेड़ा थाने ले जाया गया.

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सूचना मिलने के साथ ही पहुंची दमकल : दमकल विभाग के सहायक अग्निशमन अधिकारी मतीन मंसूरी के अनुसार, उन्हें दोपहर 12 बजकर 4 मिनट पर कोटा कंट्रोल रूम से आग की सूचना मिली थी, जिसके तुरंत बाद दमकल को रवाना कर दिया गया था. उनका दावा है कि दमकल महज 15 मिनट में गांव के पास पहुंच गई थी, लेकिन ग्रामीणों के पथराव के कारण राहत कार्य बाधित हो गया. दमकल कर्मियों ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर तालेड़ा थाने में लिखित शिकायत दी है, जिस पर पुलिस कार्रवाई की तैयारी कर रही है.

दमकल पर बरसाए पत्थर (ETV Bharat Bundi)

नेशनल हाईवे पर जाम की सूचना मिलते ही तालेड़ा थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज पुलिस जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे. उन्होंने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद ग्रामीणों को समझाकर जाम खुलवाया. हालांकि, ग्रामीणों का आक्रोश पूरी तरह शांत नहीं हुआ और वे अब भी फसल के नुकसान का मुआवजा देने की मांग पर अड़े हुए हैं. थाना प्रभारी अरविंद भारद्वाज ने बताया कि आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है. प्रारंभिक तौर पर स्पार्किंग को वजह माना जा रहा है, लेकिन पूरे मामले की जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.