सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पांकी-डालटनगंज रोड किया जाम

सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पांकी-डालटनगंज रोड किया जाम
पलामू में सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत के बाद ग्रामीणों ने पांकी-डालटनगंज रोड पर घंटों जाम कर प्रदर्शन किया.
Published : October 17, 2025 at 1:30 PM IST
पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कोनवाई में सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत हो गई. मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने पांकी-डालटनगंज रोड जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता भी मौके पर पहुंचे.
युवक की रिम्स ले जाने के क्रम में हुई थी मौत
दरअसल, चतरा के हंटरगंज के रहने वाले अभिजीत कुमार उर्फ दुर्गा, गुरुवार शाम एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. अभिजीत कुमार की बाइक को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी. अभिजीत कुमार को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेफर किया गया था. बाद में उन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया. रिम्स ले जाने के क्रम में गुरुवार देर रात रास्ते में अभिजीत कुमार की मौत हो गई. जिसके बाद शव पहुंचने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह पांकी के कोनवाई में पांकी-डालटनगंज रोड को जाम कर दिया.
मौके पर पहुंचें शीर्ष अधिकारी
मामले की सूचना मिलने के बाद पांकी प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित कुमार सिंह, थाना प्रभारी राजेश रंजन एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया. ग्रामीणों की नाराजगी देखते हुए स्थानीय विधायक डॉ. शशीभूषण मेहता भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की.
समझाने बुझाने के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने जाम हटाया. मृतक अभिजीत कुमार, अपने माता-पिता के इकलौते संतान थे और वह पांकी के कोनवाई में अपने रिश्तेदार के घर पर आए हुए थे.
मृत के शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है और पुलिस पूरे मामले में छानबीन कर रही है: राजेश रंजन, थाना प्रभारी, पांकी
