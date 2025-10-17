ETV Bharat / state

सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत, आक्रोशित ग्रामीणों ने पांकी-डालटनगंज रोड किया जाम

पलामू: जिले के पांकी थाना क्षेत्र के कोनवाई में सड़क हादसे में जख्मी युवक की मौत हो गई. मौत के बाद नाराज ग्रामीणों ने पांकी-डालटनगंज रोड जाम कर दिया. घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस के साथ विधायक डॉ. शशिभूषण मेहता भी मौके पर पहुंचे.

युवक की रिम्स ले जाने के क्रम में हुई थी मौत

दरअसल, चतरा के हंटरगंज के रहने वाले अभिजीत कुमार उर्फ दुर्गा, गुरुवार शाम एक सड़क हादसे का शिकार हो गए थे. अभिजीत कुमार की बाइक को एक ट्रैक्टर ने टक्कर मार दी थी. अभिजीत कुमार को इलाज के लिए मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में रेफर किया गया था. बाद में उन्हें इलाज के लिए रिम्स रेफर कर दिया गया. रिम्स ले जाने के क्रम में गुरुवार देर रात रास्ते में अभिजीत कुमार की मौत हो गई. जिसके बाद शव पहुंचने के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने शुक्रवार सुबह पांकी के कोनवाई में पांकी-डालटनगंज रोड को जाम कर दिया.

मौके पर पहुंचें शीर्ष अधिकारी

मामले की सूचना मिलने के बाद पांकी प्रखंड विकास पदाधिकारी ललित कुमार सिंह, थाना प्रभारी राजेश रंजन एवं अन्य पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने बुझाने का प्रयास किया. ग्रामीणों की नाराजगी देखते हुए स्थानीय विधायक डॉ. शशीभूषण मेहता भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत की.