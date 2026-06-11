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पुलिस की कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी, चालक की मौत, भड़के ग्रामीणों ने लगाया जाम

प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से पीछा करने के कारण हादसा हुआ है.

आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम
आक्रोशित ग्रामीणों ने लगाया जाम (Source : Local Person)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 11, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : June 11, 2026 at 3:48 PM IST

2 Min Read
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धौलपुर: जिले के बसेड़ी थाना क्षेत्र में गुरुवार को एक ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटने से चालक की मौत हो गई. घटना के बाद ग्रामीणों में भारी आक्रोश फैल गया. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने बसेड़ी-सैपऊ सड़क मार्ग पर शव रखकर जाम लगा दिया और पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की. ग्रामीण जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे.

इस दौरान पुलिस के एक वाहन में भी तोड़फोड़ किए जाने की सूचना है. थाना प्रभारी बालकृष्ण ने बताया कि परिजनों और ग्रामीणों से समझाइश की जा रही है. इस मामले में मुकदमा दर्ज किया जाएगा. जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस की कार्रवाई के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली पलटी (Source : Local Person)

पार्वती नदी क्षेत्र में हुआ हादसा : जानकारी के अनुसार रतनपुर गांव निवासी दीपक कुमार (पुत्र अशोक कुमार) ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर पार्वती नदी क्षेत्र से लौट रहा था. इसी दौरान लेबुड़ापुरा पुलिस चौकी की टीम ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को रोकने का प्रयास किया. घटनाक्रम के दौरान ट्रैक्टर-ट्रॉली जंगल के उबड़-खाबड़ रास्ते में अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे चालक दीपक कुमार उसके नीचे दब गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पढ़ें: वारंटी को पकड़ने गई पुलिस टीम से मारपीट, आरोपी को भगाया

मौत के बाद भड़का आक्रोश : हादसे की सूचना मिलते ही बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर पहुंच गए. मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस कार्रवाई को लेकर नाराजगी जताई और शव को सड़क पर रखकर जाम लगा दिया. प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि पुलिस की ओर से पीछा करने के कारण हादसा हुआ है. परिजनों ने मामले में पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच की मांग की है. ग्रामीणों की मांग है कि जिला कलेक्टर और पुलिस अधीक्षक स्वयं मौके पर पहुंच कर मामले की निष्पक्ष जांच का आश्वासन दें.

पुलिस के एक वाहन में भी तोड़फोड़
पुलिस के एक वाहन में भी तोड़फोड़ (Source : Local Person)

ग्रामीणों ने लगाए गंभीर आरोप : ग्रामीणों का कहना है कि दीपक खाली ट्रैक्टर-ट्रॉली लेकर जा रहा था, इसके बावजूद पुलिस ने उसका पीछा किया. ग्रामीणों ने पुलिस पर लापरवाही के आरोप भी लगाए. घटना की सूचना पर बसेड़ी थाना पुलिस सहित अन्य अधिकारी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास किया. तनावपूर्ण स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया.

Last Updated : June 11, 2026 at 3:48 PM IST

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