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युवक की दुर्घटना में मौत: 50 लाख मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग, आश्वासन पर बनी सहमति

सड़क पर जाम कर प्रदर्शन करते मृतक के परिजन और ग्रामीण ( ETV Bharat Bundi )

बूंदी: करवर थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में युवक की दर्दनाक मौत के बाद बुधवार को परिजनों और ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा. मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग को लेकर सैकड़ों लोग करवर थाने के बाहर धरने पर बैठ गए और सड़क जाम कर दी. करीब सात घंटे तक चले प्रदर्शन से क्षेत्र की यातायात व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित रही. बाद में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस की समझाइश तथा उचित सहायता का आश्वासन मिलने पर परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए राजी हुए, जिसके बाद गतिरोध समाप्त हो सका. करवर थाना प्रभारी नरेश मीणा ने बताया कि केदारा की झोपड़ियां निवासी सुरेश बैरवा की मंगलवार रात एक ट्रैक्टर की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई थी. हादसे की सूचना मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया. बुधवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन करवर थाने के बाहर एकत्रित हो गए और सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू कर दिया. प्रदर्शनकारियों ने मृतक के परिवार को 50 लाख रुपए का मुआवजा तथा परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की मांग उठाई. मीणा ने बताया कि मृतक के पिता देवीशंकर बैरवा ने पुलिस को रिपोर्ट देकर कार्रवाई के साथ उचित मुआवजे की मांग की है. पुलिस ने मामले में नियमानुसार कार्रवाई शुरू कर दी है. पढ़ें: डूंगरपुर: बोलेरो ने 2 बाइक को मारी टक्कर, RAC के हेड कांस्टेबल समेत 3 की मौत