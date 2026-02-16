ETV Bharat / state

सिविल हॉस्पिटल बोराई में युवक की मौत के बाद हंगामा, इलाज नहीं करने का आरोप, ग्रामीणों ने किया चक्काजाम

सिविल हॉस्पिटल बोराई में युवक की मौत के बाद हंगामा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

धमतरी :धमतरी जिले के वनांचल क्षेत्र में एक बार फिर ग्रामीणों का गुस्सा देखने को मिला है. पूरा मामला बोराई थाना क्षेत्र का है.जहां सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत को लेकर ग्रामीण काफी आक्रोशित हो गए. रात भर सिविल हॉस्पिटल बोराई के सामने धरने पर बैठ गए, सुबह होते ही चक्काजाम करने लगे.







इलाज नहीं मिलने पर मृत्यु का आरोप

ग्रामीणों ने बताया कि रविवार रात खिलोली निवासी युवक अनित विश्वकर्मा बोराई से घुटकेल मार्ग में सड़क हादसे का शिकार हो गया. जो गंभीर रूप से घायल अवस्था में सड़क पर पड़ा हुआ था. जैसे ही मामले की जानकारी पुलिस और स्थानीय ग्रामीणों को लगी, तो तुरंत मौके पर पहुंचकर घायल युवक को बोराई सिविल अस्पताल लेकर पहुंचे.आरोप है कि इस दौरान अस्पताल में कोई स्टॉफ मौजूद नहीं था. लिहाजा समय रहते युवक को उपचार नहीं मिला और उसकी जान चली गई.